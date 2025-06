Técnico da Inglaterra sobre Bellingham: ‘Minha mãe acha repulsivo’

Nesta terça-feira (10), a Inglaterra sofreu um duro golpe contra Senegal em um amistoso. A seleção abriu o placar, mas levou a virada e perdeu por 3 a 1. Com muitos destaques negativos, Thomas Tuchel apontou o dedo para Jude Bellingham, afirmando que o jogador tem qualidade de sobra, porém é muito intimidador, o que o torna repulsivo.

Considerado por muitos como o grande astro da Inglaterra, ao lado de Harry Kane, Jude Bellingham sofreu críticas públicas do técnico Thomas Tuchel. O meio-campista entrou aos 26 minutos da segunda etapa e, mesmo sem jogar a partida inteira, virou alvo por sua postura em campo. Segundo o treinador dos "Three Lions", o ímpeto do jogador pode ser mal-interpretado por torcedores.

- Bellingham é um jogador impetuoso. Ele tem fogo, mas o fogo também vem com atributos que podem intimidar. Às vezes você vê a raiva, a fome e a paixão, e isso se manifesta de uma forma que pode ser um pouco repulsiva. Minha mãe, por exemplo, na frente da televisão, às vezes o acha repulsivo. Eu vejo isso, mas no geral estamos muito felizes por tê-lo. Ele é um garoto especial - afirmou o treinador.

Bellingham em ação pela Inglaterra, no confronto contra Senegal (Foto: Paul Ellis/AFP)

Tuchel explicou que, no cerne, isso é uma coisa boa, mas só se usado para um bom motivo. O treinador alemão completou afirmando que, se essa emoção caso não for controlada, pode parecer ruim para os telespectadores que assistem, usando o exemplo de sua própria mãe.

- Isso cria emoções divergentes. Vejo isso com meus pais, com minha mãe, que às vezes não consegue ver o cara simpático, educado e bem-orientado que eu vejo quando ele sorri. - completou o Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel finalizou o balanço sobre a personalidade do astro inglês, afirmando que esse ímpeto, essa intimidação e esse "fogo" precisam ser controlados e canalizados. Em vez de ser demonstrado de forma exagerada, deveria ser direcionado contra os adversários.

- Essa paixão tem que ser canalizada para o adversário, para o nosso objetivo, e não intimidar os companheiros de equipe, ou ser excessiva para os companheiros de equipe ou árbitros. Ele tem essa paixão ardente. Não quero diluir isso. Ele deve jogar com esse tipo de paixão; esse é o seu ponto forte… Ele não é difícil de controlar porque é um cara simpático, inteligente e muito aberto - finalizou Thomas Tuchel.

Inglaterra, de Bellingham, não convence na Data Fifa

De virada, a Inglaterra foi derrotada por 3 a 1 por Senegal em amistoso disputado nesta terça-feira (10), no estádio City Ground, em Nottingham. Os "Three Lions" entraram em campo com uma escalação próxima da titular, mas ainda assim não conseguiram segurar os africanos, que atuaram sem sua principal estrela, Sadio Mané.

Apesar de se tratar de um amistoso, a derrota teve um sabor amargo. Nesta Data Fifa, a Inglaterra também enfrentou Andorra, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Mesmo contra um adversário de menor expressão, a seleção venceu apenas por 1 a 0, em atuação sem brilho.

Contra um rival mais qualificado, como Senegal, a equipe inglesa voltou a mostrar fragilidade. Nem mesmo a presença de astros como Jude Bellingham e Harry Kane foi suficiente para evitar a virada. A atuação reforça a percepção de que o time ainda busca solidez e consistência em campo, mesmo com grandes nomes à disposição.

