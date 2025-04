A Globo oficializou, nesta quinta-feira (24), o acordo para a transmissão do Mundial de Clubes de 2025. A emissora concretizou a parceria com o canal de streaming DAZN, e terá em suas plataformas os jogos dos brasileiros qualificados à competição: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Além da cobertura do quarteto campeão da Libertadores entre 2021 e 2024, as plataformas ligadas à empresa na parte futebolística (SporTV e Globoplay) terão os direitos de metade dos jogos que não envolvem nenhum dos quatro, bem como a abertura e a final. O primeiro jogo do torneio acontecerá no dia 14 de junho, entre o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami, clube de Lionel Messi nos Estados Unidos.

A DAZN é a detentora exclusiva dos direitos da competição, e tem distribuído as transmissões através do modelo de sublicenciamento, repassando os jogos para diferentes canais ao redor do mundo. Além do canal aberto, os torcedores poderão acompanhar os jogos na CazéTV, através do YouTube, com 39 partidas disponíveis.

O Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro com o novo formato implementado pela Fifa. 32 equipes participarão da competição, com vagas distribuídas para todas as federações continentais. Pela Conmebol, além dos quatro brasileiros, que se qualificaram através dos títulos da Libertadores, Boca Juniors e River Plate fecham as duas últimas lacunas pelo ranking da entidade máxima do futebol sul-americano.

📺 Veja as estreias dos brasileiros no Mundial de Clubes de 2025, com transmissão da Globo:

⚽ Palmeiras x Porto-POR - Grupo A - domingo, 15 de junho, às 19h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA)

⚽ Botafogo x Seattle Sounders-EUA - Grupo B - domingo, 15 de junho, às 23h (de Brasília) - Seattle (EUA)

⚽ Flamengo x Espérance-TUN - Grupo D - segunda-feira, 16 de junho, às 22h (de Brasília) - Filadélfia (EUA)

⚽ Fluminense x Borussia Dortmund-ALE - Grupo F - terça-feira, 17 de junho, às 13h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA)