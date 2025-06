Globo demite repórter com quase 15 anos de casa

A Globo demitiu Fabíola Andrade nesta segunda-feira (9), encerrando sua segunda passagem pela emissora. A repórter e apresentadora anunciou sua saída da emissora, após quase 15 anos de trabalho na emissora com um vídeo em sua rede social. A informação foi dada inicialmente pelo portal "F5" e confirmada pelo Lance!.

Fabíola passou a integrar a equipe de comentaristas em 2020, após uma década como repórter cobrindo os principais clubes paulistas no canal. Ela também foi apresentadora do programa "Redação SporTV" até 2021.

Antes desse período, trabalhou na Globo em Minas Gerais entre 2000 e 2004. Depois, atuou na Band, em São Paulo, entre 2005 e 2010, sempre na cobertura de futebol. No SporTV, também apresentou o "Tá na Área", participou do "Conexão Rússia" durante a Copa do Mundo de 2018 e do "Bem, Amigos!", comandado por Galvão Bueno até 2022.

- Eu vim aqui trazer uma notícia para vocês, dar uma notícia para vocês, que é algo que já estava dentro de mim há algum tempo. Eu já estou amadurecendo isso dentro de mim há algum tempo. E conversava com as pessoas dentro da TV porque eu queria sair da TV. E agora deu certo, então trago essa notícia para vocês. São quase 15 anos de TV Globo aqui em São Paulo, do SportTV, onde eu fui muito feliz, onde eu fiz muitas coisas, grandes eventos, grandes finais. Fui repórter, apresentadora, âncora, comentarista de futebol. Quem me acompanha aqui sabe que eu passei por um processo de transformação muito grande na minha vida pessoal há pouco mais de um ano. Então, agora é a hora de eu me reinventar também profissionalmente. Eu sou inquieta, esse bichinho fica mexendo comigo assim, querendo novos caminhos.

A jornalista passou por um drama pessoal recente. Seu marido, Eduardo Azevedo, morreu em julho de 2023, aos 47 anos, vítima de um câncer agressivo. A doença foi descoberta no fim de outubro de 2022, após ele passar mal em casa. Eduardo concluiu as últimas sessões de radioterapia e quimioterapia em 2 de fevereiro de 2023. Porém, no fim de março, já no processo de recuperação com fisioterapia, sofreu uma convulsão no novo apartamento do casal.