Rival do Palmeiras na Libertadores tem dono bilionário; veja fortuna

O adversário do Palmeiras nesta quinta-feira (25), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, é mais poderoso fora de campo do que muita gente imagina. O Bolívar, clube mais tradicional da Bolívia, tem como presidente o bilionário Marcelo Claure, figura influente no mundo dos negócios e do futebol.

Com fortuna estimada em US$ 2 bilhões (R$ 11,4 bilhões), Claure é o homem mais rico da Bolívia e o responsável por um ousado projeto de modernização do clube, com o objetivo de transformá-lo em uma potência do continente.

🌎 Parceria com Grupo City

Desde 2021, o Bolívar conta com uma parceria estratégica com o Grupo City, conglomerado que tem o Manchester City como principal ativo. Embora o grupo não seja dono do clube, a colaboração já rendeu frutos importantes, como a inauguração de um novo Centro de Alto Rendimento em La Paz.

O objetivo? Um modelo autossustentável, com foco em infraestrutura, formação de atletas e competitividade internacional. Claure, que assumiu a presidência em 2019, quer que 40% do elenco seja formado por jogadores da base.

📌 Destaques da gestão de Marcelo Claure:

Parceria com o Grupo City desde 2021

Centro de Alto Rendimento inaugurado recentemente

10 títulos conquistados desde sua chegada

Contrato de gestão válido até 2028

👔 A origem da fortuna

Antes de virar dirigente de futebol, Claure construiu uma carreira de sucesso no setor de tecnologia e telecomunicações. É ex-CEO da Sprint, atua no conselho da T-Mobile e hoje lidera as operações da gigante chinesa SHEIN na América Latina.

No futebol, tem no currículo uma ligação direta com o nascimento do Inter Miami, ao lado do astro David Beckham. Claure foi um dos fundadores do clube da MLS, embora tenha vendido sua participação antes da chegada de Messi.

Além disso, é dono de 35% do Girona, da La Liga, ficando atrás apenas do próprio City Group (com 45%).

🧠 Do marketing à Fifa

Claure iniciou sua trajetória no futebol boliviano como responsável pelo marketing da federação local. Hoje, além de comandar o Bolívar, é o único boliviano com cargo na FIFA, integrando o comitê de Fair Play e Responsabilidade Social.

Rival do Palmeiras em campo, o Bolívar é liderado por um dos nomes mais influentes do futebol sul-americano fora dele. E apesar da altitude de La Paz ser sempre uma arma, talvez o verdadeiro diferencial do clube esteja mesmo... nos bastidores.

