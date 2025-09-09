menu hamburguer
Continente define segunda seleção para a Copa do Mundo; veja todos os classificados

Ao lado do Marrocos, Tunísia representará a África no Mundial do ano que vem

imagem cameraTaça da Copa do Mundo da Fifa de 2026 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
08:30
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Mundo de 2026 segue tomando forma e confirmou, nesta semana, a segunda seleção africana classificada para o torneio. Trata-se da Tunísia, representante do norte do continente, assim como Marrocos, que já havia assegurado vaga na rodada anterior. A classificação tunisiana foi garantida, na segunda-feira (8), com a vitória por 1 a 0 sobre a Guiné Equatorial, fora de casa. O gol da partida saiu nos instantes finais, aos 48 minutos do segundo tempo, pelos pés de Mohamed Ali Ben Romdhane. Veja o gol abaixo:

Restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, a Tunísia alcançou 22 pontos e não pode mais ser ultrapassada no Grupo H pela vice-líder Namíbia, que soma 12 pontos e ainda tem três partidas a disputar. Comandada pelo técnico Sami Trabelsi, as Águias de Cartago apresentam campanha sólida: sete vitórias e um empate em oito jogos, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. Com o resultado, a Tunísia torna-se a 18ª seleção confirmada na Copa de 2026 e se junta ao Marrocos, que garantiu sua vaga ao golear o Níger por 5 a 0 na rodada anterior.

Esta é a oitava participação do país na história das Copas, mas ela nunca conseguiu passar da fase de grupos. A equipe participou das edições de 1978, 1998, 2002, 2006, 2010, 2018 e 2022.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

  1. Canadá (país sede)
  2. EUA (país sede)
  3. México (país sede)
  4. Argentina
  5. Irã
  6. Japão
  7. Nova Zelândia
  8. Uzbequistão
  9. Jordânia
  10. Coreia do Sul
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia
tunisia
Jogadores da seleção da Tunísia em comemoração pela classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)

Confira os grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 🌍

Grupo A

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Egito

7

6

1

0

+14

16:2

19

2

Burkina Faso

7

4

2

1

+12

19:7

14

3

Guiné-Bissau

8

2

4

2

0

8:8

10

4

Serra Leoa

7

2

3

2

0

8:8

9

5

Etiópia

7

1

3

3

-2

7:9

6

6

Djibuti

8

0

1

7

-24

4:28

1

Grupo B

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

RD Congo

7

5

1

1

+8

11:3

16

2

Senegal

7

4

3

0

+9

10:1

15

3

Sudão

7

3

3

1

+4

8:4

12

4

Mauritânia

7

1

2

4

-5

4:9

5

5

Togo

7

0

4

3

-5

4:9

4

6

Sudão do Sul

7

0

3

4

-11

3:14

3

Grupo C

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

África do Sul

7

5

1

1

+8

13:5

16

2

Benin

7

3

2

2

0

7:7

11

3

Nigéria

7

2

4

1

+2

8:6

10

4

Ruanda

7

2

2

3

-1

4:5

8

5

Lesoto

7

1

3

3

-4

4:8

6

6

Zimbábue

7

0

4

3

-5

5:10

4

Grupo D

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Cabo Verde

7

5

1

1

+4

9:5

16

2

Camarões

7

4

3

0

+11

15:4

15

3

Líbia

8

4

2

2

+2

9:7

14

4

Angola

7

1

4

2

-1

4:5

7

5

Ilhas Maurício

7

1

2

4

-6

6:12

5

6

Eswatini

8

0

2

6

-10

4:14

2

Grupo E

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Marrocos

7

7

0

0

+19

21:2

21

2

Tanzânia

6

3

1

2

+1

6:5

10

3

Zâmbia

6

2

0

4

0

9:9

6

4

Nigér

5

2

0

3

-3

6:9

6

5

República do Congo

6

0

1

5

-17

3:20

1

Grupo F

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Costa do Marfim

7

6

1

0

+15

15:0

19

2

Gabão

7

6

0

1

+10

16:6

18

3

Burundi

7

3

1

3

+5

13:8

10

4

Gâmbia

7

2

1

4

+1

15:14

7

5

Quênia

7

1

3

3

+1

12:11

6

6

Seicheles

7

0

0

7

-32

2:34

0

Grupo G

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Argélia

8

6

1

1

+12

19:7

19

2

Uganda

8

5

0

3

+5

12:7

15

3

Moçambique

8

5

0

3

-3

12:15

15

4

Guiné

8

3

2

3

+2

7:5

11

5

Botsuana

8

3

0

5

-3

10:13

9

6

Somália

8

0

1

7

-13

3:16

1

Grupo H

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Tunísia

8

7

1

0

+13

13:0

22

2

Namíbia

7

3

3

1

+5

9:4

12

3

Libéria

8

3

2

3

0

9:9

11

4

Malaui

8

3

1

4

-1

8:9

10

5

Guiné Equatorial

8

3

1

4

-4

7:11

10

6

São Tomé e Príncipe

7

0

0

7

-13

4:17

0

Grupo I

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Gana

8

6

1

1

+11

17:6

19

2

Madagascar

8

5

1

2

+7

14:7

16

3

Comores

8

5

0

3

+1

11:10

15

4

Mali

8

3

3

2

+6

11:5

12

5

República Centro-Africana

8

1

2

5

-9

8:17

5

6

Chade

8

0

1

7

-16

3:19

1

