Continente define segunda seleção para a Copa do Mundo; veja todos os classificados
Ao lado do Marrocos, Tunísia representará a África no Mundial do ano que vem
A Copa do Mundo de 2026 segue tomando forma e confirmou, nesta semana, a segunda seleção africana classificada para o torneio. Trata-se da Tunísia, representante do norte do continente, assim como Marrocos, que já havia assegurado vaga na rodada anterior. A classificação tunisiana foi garantida, na segunda-feira (8), com a vitória por 1 a 0 sobre a Guiné Equatorial, fora de casa. O gol da partida saiu nos instantes finais, aos 48 minutos do segundo tempo, pelos pés de Mohamed Ali Ben Romdhane. Veja o gol abaixo:
Restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, a Tunísia alcançou 22 pontos e não pode mais ser ultrapassada no Grupo H pela vice-líder Namíbia, que soma 12 pontos e ainda tem três partidas a disputar. Comandada pelo técnico Sami Trabelsi, as Águias de Cartago apresentam campanha sólida: sete vitórias e um empate em oito jogos, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. Com o resultado, a Tunísia torna-se a 18ª seleção confirmada na Copa de 2026 e se junta ao Marrocos, que garantiu sua vaga ao golear o Níger por 5 a 0 na rodada anterior.
Esta é a oitava participação do país na história das Copas, mas ela nunca conseguiu passar da fase de grupos. A equipe participou das edições de 1978, 1998, 2002, 2006, 2010, 2018 e 2022.
Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆
- Canadá (país sede)
- EUA (país sede)
- México (país sede)
- Argentina
- Irã
- Japão
- Nova Zelândia
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia
Confira os grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 🌍
Grupo A
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Egito
7
6
1
0
+14
16:2
19
2
Burkina Faso
7
4
2
1
+12
19:7
14
3
Guiné-Bissau
8
2
4
2
0
8:8
10
4
Serra Leoa
7
2
3
2
0
8:8
9
5
Etiópia
7
1
3
3
-2
7:9
6
6
Djibuti
8
0
1
7
-24
4:28
1
Grupo B
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
RD Congo
7
5
1
1
+8
11:3
16
2
Senegal
7
4
3
0
+9
10:1
15
3
Sudão
7
3
3
1
+4
8:4
12
4
Mauritânia
7
1
2
4
-5
4:9
5
5
Togo
7
0
4
3
-5
4:9
4
6
Sudão do Sul
7
0
3
4
-11
3:14
3
Grupo C
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
África do Sul
7
5
1
1
+8
13:5
16
2
Benin
7
3
2
2
0
7:7
11
3
Nigéria
7
2
4
1
+2
8:6
10
4
Ruanda
7
2
2
3
-1
4:5
8
5
Lesoto
7
1
3
3
-4
4:8
6
6
Zimbábue
7
0
4
3
-5
5:10
4
Grupo D
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Cabo Verde
7
5
1
1
+4
9:5
16
2
Camarões
7
4
3
0
+11
15:4
15
3
Líbia
8
4
2
2
+2
9:7
14
4
Angola
7
1
4
2
-1
4:5
7
5
Ilhas Maurício
7
1
2
4
-6
6:12
5
6
Eswatini
8
0
2
6
-10
4:14
2
Grupo E
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Marrocos
7
7
0
0
+19
21:2
21
2
Tanzânia
6
3
1
2
+1
6:5
10
3
Zâmbia
6
2
0
4
0
9:9
6
4
Nigér
5
2
0
3
-3
6:9
6
5
República do Congo
6
0
1
5
-17
3:20
1
Grupo F
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Costa do Marfim
7
6
1
0
+15
15:0
19
2
Gabão
7
6
0
1
+10
16:6
18
3
Burundi
7
3
1
3
+5
13:8
10
4
Gâmbia
7
2
1
4
+1
15:14
7
5
Quênia
7
1
3
3
+1
12:11
6
6
Seicheles
7
0
0
7
-32
2:34
0
Grupo G
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Argélia
8
6
1
1
+12
19:7
19
2
Uganda
8
5
0
3
+5
12:7
15
3
Moçambique
8
5
0
3
-3
12:15
15
4
Guiné
8
3
2
3
+2
7:5
11
5
Botsuana
8
3
0
5
-3
10:13
9
6
Somália
8
0
1
7
-13
3:16
1
Grupo H
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Tunísia
8
7
1
0
+13
13:0
22
2
Namíbia
7
3
3
1
+5
9:4
12
3
Libéria
8
3
2
3
0
9:9
11
4
Malaui
8
3
1
4
-1
8:9
10
5
Guiné Equatorial
8
3
1
4
-4
7:11
10
6
São Tomé e Príncipe
7
0
0
7
-13
4:17
0
Grupo I
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Gana
8
6
1
1
+11
17:6
19
2
Madagascar
8
5
1
2
+7
14:7
16
3
Comores
8
5
0
3
+1
11:10
15
4
Mali
8
3
3
2
+6
11:5
12
5
República Centro-Africana
8
1
2
5
-9
8:17
5
6
Chade
8
0
1
7
-16
3:19
1
