Em clima de nostalgia, Bélgica encanta nas Eliminatórias com De Bruyne maestro e golaços
Sob comando de Rudi Garcia, seleção vive momento de transição de gerações
Comandada por craques como Eden Hazard e Romelu Lukaku, a chamada "geração belga" não ergueu troféus, mas recolocou o país, tradicionalmente modesto no cenário futebolístico, entre os protagonistas globais. No domingo (7), a Bélgica deu sinais de que ainda pode encantar. Em Anderlecht, no Estádio Constant Vanden Stock, goleou o Cazaquistão por 6 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
A partida se encaminhava para um empate morno sem gols até que, aos 42 minutos do primeiro tempo, surgiu uma conhecida estrela estrela da noite: Kevin De Bruyne. Após cruzamento na área, a bola atravessou a defesa e sobrou para Charles De Ketelaere, que conduziu para o centro e, com um toque de calcanhar, deixou nos pés do camisa 7, posicionado na entrada da área. De primeira, ele finalizou com a perna direita no ângulo, sem chances para o goleiro.
O craque, insatisfeito com apenas um gol, também foi decisivo no segundo. A Bélgica recuperou a posse no campo ofensivo com De Ketelaere, que acionou De Bruyne. Com precisão, ele encontrou Jérémy Doku pela esquerda. O ponta cortou para dentro e finalizou com força e acertou o canto oposto da meta.
2️⃣ Segundo tempo
No segundo tempo, Doku voltou a brilhar. Após lançamento de Youri Tielemans, o atacante encontrou Nicolas Raskin livre para marcar o terceiro. O quarto gol também teve participação decisiva dos dois principais nomes da partida. Em nova recuperação no campo de ataque, a bola passou por De Bruyne e encontrou Doku, que avançou até a linha de fundo e finalizou com potência de canhota, acertando o canto esquerdo do goleiro.
O jogador do Napoli voltou a aparecer com seu segundo gol na noite. A jogada teve início em um arremesso lateral a favor da Bélgica, passou por três jogadores e terminou com o algoz da Seleção Brasileira em 2018 recebendo em posição favorável para concluir com um chute cruzado forte. Encerrando a goleada, Thomas Meunier arriscou de fora da área pelo lado direito e surpreendeu a defesa com um chute certeiro, que entrou rente à trave.
Com o resultado, a Bélgica alcançou sua terceira vitória consecutiva nas Eliminatórias e chegou aos 10 pontos, ocupando a segunda colocação do grupo. A liderança pertence à surpreendente Macedônia do Norte, que soma 11 pontos e tem um jogo a mais — a equipe venceu Liechtenstein por 5 a 0 neste mesmo fim de semana. As duas seleções se enfrentam no próximo dia 10 de outubro, em solo belga, em confronto direto que pode definir os rumos do grupo rumo ao Mundial.
