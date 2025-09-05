O futebol africano já tem seu primeiro representante confirmado para a Copa do Mundo de 2026. O Marrocos, semifinalista do Mundial do Catar em 2022, garantiu matematicamente a vaga ao golear o Níger por 5 a 0 nesta sexta-feira (5), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.

A partida também marcou a inauguração oficial do estádio remodelado da capital marroquina, transformando o jogo em uma grande festa nacional, com cerca de 70 mil torcedores. O time de Walid Regragui não decepcionou: dominou do início ao fim, mostrou força ofensiva e contou com gols de Saibari (duas vezes), El Kaabi, Igamane e Ounahi. O meia Brahim Díaz, do Real Madrid, titular pela 11ª vez, teve participação discreta, mas foi ovacionado pela torcida até deixar o campo no segundo tempo.

Marrocos dominou o confronto

Desde o apito inicial, o Marrocos tomou conta da partida. Pressionando alto e jogando em velocidade, a equipe não deu espaço ao adversário, que ainda teve a vida complicada aos 26 minutos, quando Latif Goumey recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Níger com um a menos.

Com a superioridade numérica, o jogo virou ataque contra defesa. Saibari precisou de apenas um minuto após a expulsão para abrir o placar, aproveitando cruzamento rasteiro da esquerda. Pouco depois, ampliou em jogada quase idêntica, desta vez recebendo passe de Hakimi pela direita.

Marrocos comemorando o gol contra o Níger (Foto: Majid Bziouat/AFP)

No segundo tempo, a intensidade seguiu a mesma. El Kaabi marcou o terceiro em assistência precisa de Belammari, Igamane fez o quarto em sua estreia pela seleção e, já nos minutos finais, Ounahi acertou belo chute de fora da área para fechar a goleada.

Além do ataque avassalador, a defesa marroquina mostrou solidez. Nos últimos seis jogos das Eliminatórias, o time sofreu apenas dois gols em mais de 540 minutos, um dado que reforça o equilíbrio da equipe de Regragui.

Primeira seleção africana no Mundial de 2026

Com a vitória, o Marrocos alcançou oito pontos de vantagem sobre a Tanzânia e garantiu matematicamente a vaga com duas rodadas de antecedência. É o primeiro país africano classificado para a Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Será a oitava participação marroquina na história das Copas, iniciada em 1970, no México. O ponto alto até agora foi o quarto lugar em 2022, no Catar, quando surpreendeu o mundo ao eliminar Espanha e Portugal antes de cair para a França na semifinal.

Mesmo já classificados, os marroquinos ainda terão duas partidas pelas Eliminatórias. A próxima será nesta segunda-feira (8), contra a Zâmbia, novamente em Rabat, mas agora sem a pressão de buscar pontos. A equipe deve aproveitar os duelos restantes para ajustar detalhes e dar rodagem a jogadores menos experientes.

Seleções já garantidas na Copa de 2026

Com o Marrocos, agora são 17 países classificados para o Mundial. Além dos anfitriões México, Estados Unidos e Canadá, também já asseguraram vaga: Japão, Irã, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália e Uzbequistão, pela Ásia; Nova Zelândia, pela Oceania; e Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai, pela América do Sul.

Com 48 seleções no torneio, a expectativa é de que a África amplie sua presença. O continente terá nove vagas diretas e ainda pode conquistar uma adicional via repescagem internacional.

