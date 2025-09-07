Com golaços, Alemanha ressurge das cinzas e vence a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias
Die Mannschaft alcança seus primeiros pontos no torneio qualificatório
Após estrear com o pé esquerdo, a Alemanha levou um susto no primeiro tempo, mas se impôs na etapa final e venceu a Irlanda do Norte por 3 a 1 no RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE), em partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os gols da seleção alemã foram marcados por Serge Gnabry, Nadiem Amiri e Florian Wirtz. Isaac Price fez o único tento dos visitantes.
Com o resultado, a Alemanha conquista seus primeiros pontos nas Eliminatórias rumo ao próximo Mundial. Agora, empata em número de pontos com a Irlanda do Norte (3), que havia vencido por 3 a 1 na estreia, na última quinta-feira (4). Na outra partida do Grupo A, Luxemburgo foi derrotado por 1 a 0 pela Eslováquia, algoz germânico na primeira rodada. Com o resultado, os eslovacos chegam a seis pontos e assumem a liderança isolada da chave.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
Aos 7', Alemanha abriu o placar com Serge Gnabry que recebeu um lançamento preciso de Nick Woltemade, avançou em velocidade na transição ofensiva e, com um toque sutil por cima do goleiro, marcou com classe o primeiro gol da partida. No entanto, a Irlanda do Norte surpreendeu ainda na primeira etapa ao empatar em uma jogada de escanteio. Justin Devenny cobrou longo, a bola atravessou a área e sobrou para Isaac Price, que finalizou de primeira e pegou Oliver Baumann desprevenido, igualando o marcador.
2️⃣ Segundo tempo
Mas a Alemanha não podia se permitir um novo tropeço nas Eliminatórias, ainda mais diante de sua torcida. A virada começou aos 24 minutos, quando David Raum, desde o meio-campo, lançou a bola na área em direção a Maximilian Beier. O camisa 9 fez um movimento de engano, fingiu que iria disputar a jogada e deixou a bola passar, iludindo o goleiro que já havia saído do gol. Com isso, a bola seguiu sua trajetória até encontrar Nadiem Amiri, que apareceu livre e empurrou com tranquilidade para o fundo da rede. Os alemães ampliaram o placar com um toque de categoria. Em cobrança de falta, o talentoso Florian Wirtz chamou a responsabilidade e bateu com precisão, privilegiando o jeito em vez da força. A bola foi morrer próxima ao ângulo direito, sem chances de defesa para o goleiro adversário.
✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 3x1 Irlanda do Norte
2ª rodada — Eliminatórias Europeias
🗓️ Data e horário: domingo, dia 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
🥅 Gols: Serge Gnabry 7'/1ºT (1-0), Isaac Price 34'/1ºT, Nadiem Amiri 24'/2ºT, Florian Wirtz 27'/2ºT
🟨 Cartões amarelos: Antonio Rüdiger (ALE), Ethan Galbraith, Justin Devenny, Conor Bradley (NIR)
⚪⚫ Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Oliver Baumann; Antonio Rüdiger (Jonathan Tah), Waldemar Anton, Robin Koch; Jamie Leweling, Joshua Kimmich, Pascal Groß (Leon Goretzka), David Raum; Serge Gnabry (Maximilian Beier), Florian Wirtz; Nick Woltemade (Nadiem Amiri).
🟢⚪ Irlanda do Norte (Técnico: Michael O’Neill)
Bailey Peacock-Farrell; Trai Hume, Paddy McNair, Eoin Toal (Ruairi McConville); Conor Bradley, Shea Charles, Alistair McCann (George Saville), Justin Devenny; Ethan Galbraith (Callum Marshall), Isaac Price (Jamie McDonnell); Jamie Reid (Dion Charles).
