Conference League define os confrontos da fase de liga

36 times disputam o título da Conference League 2024/25 (Foto: Divulgação/UEFA) (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 30/08/2024 - 15:01

Nesta sexta-feira (30), aconteceu o sorteio da Uefa que definiu os jogos dos 36 times da Conference League 2024/25. Você assiste os principais jogos da competição no Lance!

➡️Clique para assistir no Canal Lance!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O modelo é igual ao adotado na nova Champions League e na Europa League, com mais clubes na fase principal e sem os tradicionais grupos. O sorteio foi realizado com o auxílio de um computador para definir os jogos, distribuídos em seis rodadas antes do mata-mata.

➡️ Europa League define os confrontos da fase de liga

Conference League é a terceira competição mais importante do continente europeu (Foto: Divulgação)

Os jogos dos clubes das grandes ligas:

Chelsea (Inglaterra): Gent (C), Heidenheim (F), Astana (F), Shamrock Rovers (C), Panathinaikos (F) e Noah (C)

Fiorentina (Itália): Lask (C), Apoel (F), Vitória de Guimarães (F), The New Saints (C), St. Gallen (F) e Pafos (C)

Betis (Espanha): Copenhagen (C), Legia Varsóvia (F), Helsinki (C), Mladá Boleslav (F), Petrocub (F) e Celje (C)

Heindenheim (Alemanha): Chelsea (C), Istambul Basaksehir (F), Olimpija (C), Hearts (F), St. Gallen (C) e Pafos (F)

➡️ Onde assistir à UEFA Conference League 2024/25

O grande favorito, sem grande dúvida, é o Chelsea. A equipe fez uma Premier League bem abaixo na última temporada, mas fez o que está fazendo de melhor nas últimas temporadas, gastar dinheiro. Ao todo, mais de um bilhão de reais já foram gastos pelo Chelsea nessa janela, tudo isso em jogadores de idade reduzida. Com Maresca no comando técnico, os Blues devem se sobressair na busca pelo título.

Fiorentina e Betis devem correr por fora pela taça, as equipes com certeza não possuem a mesma força de elenco do rival inglês, e nem nadam no rio de dinheiro do Chelsea para conseguir montar um super time também, mas podem surpreender e quem sabe, levar o título para casa.

➡️ Betano acerta patrocínio a duas competições da Uefa

Com apenas três edições disputadas, a Conference League não possui, obviamente, uma extensa lista de campeões. Roma (2021), West Ham (2022) e Olympiacos (2023) são os campeões do torneio.