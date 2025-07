Quem é maior? Jornalista dá veredito sobre Flamengo e Chelsea após Mundial

O Mundial de Clubes acabou e o Chelsea se sagrou campeão da primeira edição do torneio. Na fase de grupos, o Flamengo despachou o clube londrino de virada por 3 a 1, e a partida fez um debate vir à tona na ESPN: Quem é maior? Os Blues ou o Rubro-Negro?

Depois de grande sucesso, chegou ao fim a primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa. Com um resultado surpreendente na final, o Chelsea bateu o Paris Saint Germain e levou para Londres o grande troféu.

Nesta segunda-feira (14), no "Linha de Passe", da ESPN, o jornalista Vitor Birner comentou sobre o tamanho dos clubes brasileiros e o Chelsea. O Flamengo foi citado como exemplo.

- A gente tem algumas equipes brasileiras muito maiores que o Chelsea. Historicamente, de jogadores revelados, de quando contribuíram para Seleções campeãs do Mundo. O Chelsea é grande pós Abramovich. Não dá para comparar, por exemplo, a importância histórica do Flamengo para o futebol com a do Chelsea.

Jogadores do Chelsea comemoram título Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Craque do Chelsea dispara para Flamengo após Mundial: ‘Respondemos aqui’

O Chelsea vive o melhor momento de sua história após o título do Mundial de Clubes. A imponente final contra o PSG coroa uma campanha histórica da equipe de Enzo Maresca no inédito formato do torneio intercontinental. Na trajetória, contudo, houve um obstáculo não superado: o Flamengo, pela segunda rodada da fase de grupos. Pilar dos Blues, Moisés Caicedo fez questão de relembrar do Rubro-Negro.

O Flamengo fez história na primeira fase da Copa do Mundo ao vencer o Chelsea de virada por 3 a 1, no Lincoln Financial Field. O time de Filipe Luís dominou o adversário nos dois tempos da partida e, mesmo depois de sofrer o gol de Pedro Neto na etapa inicial, se impôs ainda mais nos 45 minutos finais e contou com as estrelas de Bruno Henrique, Danilo e do jovem Wallace Yan para garantir os três pontos e selar uma atuação marcante.

Os 90 minutos não foram o suficiente e a tensão se dirigiu ao fora de campo. Nas mídias sociais, o Rubro-Negro fez uma série de provocações aos londrinos. Agora campeão, o Chelsea rebateu o rival nas redes, incluindo a participação do elenco inglês. Um dos nomes a falar do Flamengo foi o camisa 25 dos Blues:

— Nos motivaram muito. Sabemos que perdemos, mas respondemos sem falar tanto. Respondemos aqui com a medalha de campeão — disse Caicedo, em entrevista coletiva pós-título do Mundial.