Betano acerta patrocínio a duas competições da Uefa

- Durante a Uefa Euro 2024, formamos uma parceria impecável com a UEFA, elevando a experiência de milhões de torcedores em todo o mundo, que desfrutaram da emoção de assistir a um dos eventos esportivos mais prestigiados do mundo. Com base nesse sucesso, estamos novamente unindo forças para apoiar a Europa League e a Conference League. À medida que a Kaizen Gaming continua a crescer, proporcionando entretenimento único através do jogo responsável, esta parceria com uma das mais respeitadas organizações desportivas é uma prova do nosso progresso e do trabalho árduo e contínuo da nossa equipa - acrescentou Dimarakis.