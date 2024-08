Onde assistir à UEFA Conference League 2024/25

O Principal nome ao título é o do Chelsea. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro

Assim como as suas competições irmãs, a UEFA Conference League irá "inovar" em sua forma de disputa. A jovem competição fundada pela UEFA para a temporada 21/22, possuía o formato de fase de grupos, mas também irá mudar para um grupo único, no qual todos os times disputam 8 jogos. Os oito primeiros se classificam diretamente para às oitavas da competição, enquanto do nono ao vigésimo quarto disputam uma rodada de playoff para definir os outros oito. Quer saber onde assistir à Conference League? O Lance! te conta.

Chelsea é o grande favorito à ganhar a Conference League; veja onde assistir aos jogos dos Blues na competição. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a nova temporada da Conference League, será necessário assinar o serviço de streaming da Disney, o Disney+. Além disso, o Lance! também faz transmissões da competições, com imagens, em seu canal do Youtube.

➡️ Clique para assistir no Disney+

É certo que a Conference não apresenta a mesma força do que a Champions ou do que a própria Europa League, mas ainda assim, alguns grandes clubes estão na competição e podem proporcionar um bom entretenimento. Fiorentina, Real Betis e Chelsea são os times com maior expressão e que estão disputando a competição.

O grande favorito, sem grande dúvida, é o Chelsea. A equipe fez uma Premier League bem abaixo na última temporada, mas fez o que está fazendo de melhor nas últimas temporadas, gastar dinheiro. Ao todo, mais de um bilhão de reais já foram gastos pelo Chelsea nessa janela, tudo isso em jogadores de idade reduzida. Com Maresca no comando técnico, os Blues devem se sobressair na busca pelo título.

➡️Clique para assistir no Canal Lance!

Fiorentina e Betis devem correr por fora pela taça, as equipes com certeza não possuem a mesma força de elenco do rival inglês, e nem nadam no rio de dinheiro do Chelsea para conseguir montar um super time também, mas podem surpreender e quem sabe, levar o título para casa.

Os maiores campeões da UEFA Conference League

Com apenas três edições disputadas, a Conference League não possui, obviamente, uma extensa lista de campeões. Confira os times que já ganharam a competição:

Roma: 1 título

West Ham: 1 título

Olympiacos: 1 título

Como foi a UEFA Conference League 23/24

O título da última temporada da Conference league foi para o Olympiacos, que bateu a Fiorentina na grande final por 1 a 0, com gol do artilheiro da competição, com 11 gols, Ayoub El Kaabi. O maior assistente da Conference foi Farès Chiaibi, do clube alemão Eintracht Frankfurt.