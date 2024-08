De Gea brilha nos pênaltis, e Fiorentina se classifica na Conference League

Moise Kean marcou o gol da classificação da Fiorentina para a fase de liga da Conference League (Foto: Divulgação / Fiorentina)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 18:54 • Felcsút (HUN)

A Fiorentina (Itália) empatou por 1 a 1 com o Puskás Akadémia (Hungria) nesta quinta-feira (29), em jogo realizado na Pancho Arena, em Felcsút (Hungria), e se classificou para a fase de liga da Uefa Conference League após disputa de pênaltis (os italianos venceram por 5 a 4). Os gols do jogo foram marcados por Moise Kean, aos 14 minutos do segundo tempo, para a Viola; Nagy empatou para os donos da casa no último lance do tempo regulamentar.

Apesar da classificação, o time italiano sofreu na partida. As poucas oportunidades de gol criadas no jogo foram dos donos da casa, que acabaram esbarrando em grandes defesas do experiente goleiro De Gea, famoso por passagens pelo Atlético de Madrid (Espanha) e pelo Manchester United (Inglaterra).

O primeiro lance de perigo do jogo foi da Fiorentina, aos 20 minutos: Moise Kean recebeu passe em profundidade na ponta-direita e partiu para a jogada individual. Após vencer o marcador, o atacante finalizou cruzado, mas a bola atravessou toda a pequena área e acabou do lado de fora.

A reação do Puskás Akadémia veio apenas 20 minutos, depois, com uma finalização à queima-roupa defendida pelo experiente goleiro De Gea. O goleiro, inclusive, foi o grande responsável por evitar uma goleada do time húngaro sobre a Viola.

Isso porque, com menos de cinco minutos jogados na segunda etapa, o espanhol fez pelo mais uma grande defesa, em jogada construída pelo lado esquerdo do ataque do Puskás Akadémia e desviada na primeira trave. A bola ainda bateu no travessão após a defesa do goleiro.

Time da Fiorentina que entrou em campo diante do Puskás Akadémia, pela Conference League (Foto: Divulgação / Fiorentina)

O gol da Fiorentina surgiu aos 14 minutos do segundo tempo, depois de uma bola esticada pela zaga do time italiano: Kouamé desviou de cabeça na jogada aérea e Moise Kean seguiu a jogada nas costas da defesa adversária até a finalização na entrada da área.

Quando tudo indicava uma classificação da Fiorentina, já aos 48 minutos do segundo tempo, o zagueiro Ranieri cometeu pênalti e foi expulso após a puxar o atacante Colley. Na cobrança, Nagy deslocou De Gea e levou o duelo para a prorrogação.

Durante a prorrogação, mais um duro golpe para as ambições da Fiorentina: após cometer falta na entrada da área, Comuzzo recebeu o segundo amarelo e também foi expulso. Na cobrança de falta, De Gea fez mais uma grande defesa para salvar a Viola, que passaria a atuar com nove jogadores.

Nas penalidades máximas, o capitão do Puskás Akadémia, Roland Szolnoki, perdeu a quarta cobrança e viu a sua equipe ser derrotada por 5 a 4.

✅ FICHA TÉCNICA

PUSKÁS AKADÉMIA 1 x 1 FIORENTINA (vitória da Fiorentina por 5 a 4 nos pênaltis)

UEFA CONFERENCE LEAGUE - PLAYOFFS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Pancho Arena, em Felcsút, na Hungria

⚽ Gols: Zsolt Nagy (aos 52'/2ºT) para o Puskás Akadémia; Moise Kean (aos 14'/2ºT) para a Fiorentina

🟥 Cartões vermelhos: Ranieri (aos 49'/2ºT) e Comuzzo (aos 7'/1ºT da prorrogação) para a Fiorentina

🥅 NOS PÊNALTIS:

Puskás Akadémia: ✅ Komáromi, ✅ Favorov, ✅ Golla, ❌ Szolnoki e ✅ Nagy

Fiorentina: ✅ Mandragora, ✅ Kouamé, ✅ Colpani, ✅ Richardson e ✅ Biraghi

⚽ ESCALAÇÕES

PUSKÁS AKADÉMIA (Técnico: Zsolt Hornyák)

Armin Péçsi; Quentin Maceiras, Wojciech Golla, Patrizio Stronati e Zsolt Nagy; Urho Nissilä, Artem Favorov e Jakub Pišek; Jakov Puljić, Mikael Soisalo e Jonathan Levi

FIORENTINA (Técnico: Rafaelle Paladino)

David De Gea; Lucas Martínez Quarta, Marin Pongračić e Luca Ranieri; Dodô, Sofyan Amrabat, Amir Richardson e Cristiano Biraghi; Jonathan Ikoné, Moise Kean e Riccardo Sottil