Europa League define os confrontos da fase de liga

Publicada em 30/08/2024

Nesta sexta-feira (30), aconteceu o sorteio da Uefa que definiu os jogos dos 36 times da Europa League 2024/25. Você assiste os principais jogos da competição no Lance!

O modelo é igual ao adotado na nova Champions League, com mais clubes na fase principal e sem os tradicionais grupos. O sorteio foi realizado com o auxílio de um computador para definir os jogos, distribuídos em oito rodadas antes do mata-mata. O calendário das partidas será divulgado neste sábado (31).

Europa League é a segunda competição mais importante do continente europeu (Foto: Divulgação)

Os jogos da liga:

Adversários da Roma: Eintracht Frankfurt (C), Tottenham (F), Braga (C), AZ Alkmaar (F), Dinamo de Kiev (C), USG (F), Athletic Bilbao (C) e Elfsborg (F)

Adversários do Manchester United: Rangers (C), Porto (F), PAOK (C), Fenerbahçe (F), Bodo/Glimt (C), Viktoria Plzen (F), Twente (C) e FCSB (F)

Adversários do Porto: Manchester United (C), Lazio (F), Olympiacos (C), Maccabi Tel-Aviv (F), Midtjylland (C), Bodo/Glimt (F), Hoffeinheim (C) e Anderlecht (F)

Adversários do Ajax: Lazio (C), Slavia Praga (F), Maccabi Tel-Aviv (C), Real Sociedad (F), Galatasaray (C), Qarabag (F), Besiktas (C) e RFS (F)

Adversários do Rangers: Tottenham (C), Manchester United (F), Lyon (C), Olympiacos (F), USG (C), Malmö (F), FCSB (C) e Nice (F)

Adversários do Eintracht Frankfurt: Slavia Praga (C), Roma (F), Ferencváros (C), Lyon (F), Viktoria Plzen (C), Midtjylland (F), RFS (C) e Besiktas (F)

Adversários da Lazio: Porto (C), Ajax (F), Real Sociedad (C), Braga (F), Ludogorets (C), Dinamo de Kiev (F), Nice (C) e Twente (F)

Adversários do Tottenham: Roma (C), Rangers (F), AZ Alkmaar (C), Ferencváros (F), Qarabag (C), Galatasaray (F), Elfsborg (C) e Hoffeinheim (F)

Adversários do Slavia Praga: Ajax (C), Eintracht Frankfurt (F), Fenerbahçe (C), PAOK (F), Malmö (C), Ludogorets (F), Anderlecht (C) e Athletic Bilbao (F)

Adversários da Real Sociedad: Ajax (C), Lazio (F), PAOK (C), Maccabi Tel-Aviv (F), Dinamo de Kiev (C), Viktoria Plzen (F), Anderlect (C) e Nice (F)

Adversários do AZ Alkmaar: Roma (C), Tottenham (F), Fenerbahçe (C), Ferencváros (F), Galatasaray (C), Ludogorets (F), Elfsborg (C) e Athletic Bilbao (F)

Adversários do Braga: Lazio (C), Roma (F), Maccabi Tel-Aviv (C), Olympiacos (F), Bodo/Glimt (C), USG (F), Hoffeinheim (C) e Elfsborg (F)

Adversários do Olympiacos: Rangers (C), Porto (F), Braga (C), Lyon (F), Qarabag (C), Malmö (F), Twente (C) e FCSB (F)

Adversários do Lyon: Eintracht Frankfurt (C), Rangers (F), Olympiacos (C), Fenerbahçe (F), Ludogorets (C), Qarabag (F), Besiktas (C) e Hoffeinheim (F)

Adversários do PAOK: Slavia Praga (C), Manchester United (F), Ferencváros (C), Real Sociedad (F), Viktoria Plzen (C), Galatasaray (F), FCSV (C) e RFS (F)

Adversários do Fenerbahçe: Manchester United (C), Slavia Praga (F), Lyon (C), AZ Alkmaar (F), USG (C), Midtjylland (F), Athletic Bilbao (C) e Twente (F)

Adversários do Maccabi Tel-Aviv: Porto (C), Ajax (F), Real Sociedad (C), Braga (F), Midtjylland (C), Bodo/Glimt (F), RFS (C) e Besiktas (F)

Adversários do Ferencváros: Tottenham (C), Eintracht Frankfurt (F), AZ Alkmaar (C), PAOK (F), Malmö (C), Dinamo de Kiev (F), Nice (C) e Anderlecht (F)

Adversários do Qarabag: Ajax (C), Tottenham(F), Lyon (C), Olympiacos(F), Malmö (C), Bodo/Glimt(F), FCSB (C) e Elfsborg(F)

Adversários do Galatasaray: Tottenham (C), Ajax (F), PAOK (C), AZ Alkmaar (F), Dinamo de Kiev (C), Malmö (F), Elfsborg (C) e RFS (F)

Adversários do Viktoria Plzen: Manchester United (C), Eintracht Frankfurt (F), Real Sociedad (C), PAOK (F), Ludogorets (C), Dinamo de Kiev (F), Anderlecht (C) e Athletic Bilbao (F)

Adversários do Bodo/Glimt: Porto (C), Manchester United (F), Maccabi Tel-Aviv (C), Braga (F), Qarabag (C), USG (F), Besiktas (C) e Nice (F)

Adversários do USG: Roma (C), Rangers (F), Braga (C), Fenerbahçe (F), Bodo/Glimt (C), Midtjylland (F), Nice (C) e Twente (F)

Adversários do Dínamo de Kiev: Lazio (C), Roma (F), Ferencváros (C), Real Sociedad (F), Viktoria Plzen (C), Galatasaray (F), RFS (C) e Hoffeinheim (F)

Adversários do Ludogorets: Slavia Praga (C), Lazio (F), AZ Alkmaar (C), Lyon (F), Midtjylland (C), Viktoria Plzen (F), Athletic Bilbao (C) e Anderlecht (F)

Adversários do Midtjylland: Eintracht Frankfurt (C), Porto (F), Fenerbahçe (C), Maccabi Tel-Aviv (F), USG (C), Ludogorets (F), Hoffeinheim (C) e FCSB (F)

Adversários do Malmö: Rangers (C), Slavia Praga (F), Olympiacos (C), Ferencváros (F), Galatasaray (C), Qarabag (F), Twente (C) e Besiktas (F)

Adversários do Athletic Bilbao: Slavia Praga (C), Roma (F), AZ Alkmaar (C), Fenerbahçe (F), Viktoria Plzen (C), Ludogorets (F), Elfsborg (C) e Besiktas (F)

Adversários do Hoffenheim: Tottenham (C), Porto (F), Lyon (C), Braga (F), Dinamo de Kiev (C), Midtjylland (F), FCSB (C) e Anderlecht (F)

Adversários do Nice: Rangers (C), Lazio (F), Real Sociedad (C), Ferencváros (F), Bodo/Glimt (C), USG (F), Twente (C) e Elfsborg (F)

Adversários do Anderlecht: Porto (C), Slavia Praga (F), Ferencváros (C), Real Sociedad (F), Ludogorets (C), Viktoria Plzen (F), Hoffeinheim (C) e RFS (F)

Adversários do Twente: Lazio (C), Manchester United (F), Fenerbahçe (C), Olympiacos (F), USG (C), Malmö (F), Besiktas (C) e Nice (F)

Adversários do Besiktas: Eintracht Frankfurt (C), Ajax (F), Maccabi Tel-Aviv (C), Lyon (F), Malmö (C), Bodo/Glimt (F), Athletic Bilbao (C) e Twente (F)

Adversários do FCSB: Manchester United (C), Rangers (F), Olympiacos (C), PAOK (F), Midtjylland (C), Qarabag (F), RFS (C) e Hoffenheim (F)

Adversários do RFS: Ajax (C), Eintracht Frankfurt (F), PAOK (C), Maccabi Tel-Aviv (F), Galatasaray (C), Dinamo de Kiev (F), Anderlecht (C) e FCSB (F)

Adversários do Elfsborg: Roma (C), Tottenham (F), Braga (C), AZ Alkmaar (F), Qarabag (C), Galatasaray (F), Nice (C) e Athletic Bilbao (F)