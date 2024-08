Julinho Botelho, Sócrates, Edmundo… relembre brasileiros que jogaram pela Fiorentina

Relembre a trajetória de alguns dos jogadores brasileiros que defenderam as cores da Fiorentina (Fotos: Reprodução; Reprodução; e Divulgação / Fiorentina)







A Fiorentina (Itália) enfrenta o Puskás Akadémia (Hungria) nesta quinta-feira (29), às 16h (hora de Brasília) pelos playoffs da Uefa Conference League, com transmissão exclusiva do Lance!. O clube italiano é amplamente conhecido no Brasil, não apenas pela sua tradição no futebol europeu, mas também pelos brasileiros de destaque que já vestiram a sua camisa.

O principal deles provavelmente é Julinho Botelho, ponta-direita que ajudou a Viola a conquistar seu primeiro Scudetto na história, na temporada 1955-56. A relevância do craque para a equipe italiana é tamanha, que é um dos poucos estrangeiros (apenas três, para ser mais exato) a figurar no "Hall da Fama" do clube.

Além da Fiorentina, Julinho também é ídolo de duas equipes brasileiras: Portuguesa e Palmeiras. Vale lembrar que Verdão e Viola se enfrentaram em um amistoso no ano de 2014, no Pacaembu, justamente para comemorar o legado do atacante nas duas equipes. O clube brasileiro venceu o duelo por 2 a 1 e levou para casa um troféu batizado de Julinho Botelho.

Julinho Botelho foi ídolo em um dos melhores times da história da Fiorentina (Foto: Reprodução)

Outro jogador com passagem marcante, embora negativa, pelo clube foi Sócrates. O Doutor desembarcou na equipe italiana pouco depois da decepção com a Seleção Brasileira na Copa de 1982. A personalidade forte e a dificuldade para se adaptar ao novo país, no entanto, impediram que o meia tivesse sucesso com a equipe, que também atravessava uma crise extracampo com vestiário rachado. No final das contas, Sócrates defendeu a equipe apenas por uma temporada, sem conquistas.

(Foto: Reprodução)

A passagem do atacante Edmundo pela equipe também merece ser relembrada. Contratado em janeiro de 1998, depois grande passagem pelo Vasco, o Animal formou ataque com Rui Costa e Gabriel Batistuta na Viola. O trio de craques levou a Fiorentina à liderança do Campeonato Italiano, com chances reais de conquista.

A viagem de Edmundo para o Carnaval de 1999 (com autorização da direção do clube, vale lembrar), no entanto, serviu como justificativa para a terrível queda de rendimento do time nas rodadas seguintes (foram apenas três vitórias nos últimos 13 jogos). Isso porque no jogo em que o brasileiro ficou de fora, diante da Udinese, Batistuta estava com o joelho machicado e não podia atuar. Anos mais tarde, o argentino chegou a afirmar que a decisão de Edmundo foi uma "traição".

Edmundo (direita) veio ao Brasil curtir o Carnaval enquanto a Fiorentina disputava o título italiano (Foto: Divulgação / Fiorentina)

A seguir, relembre todos os brasileiros que passaram pela Fiorentina.

Julinho Botelho - atacante - Passagem entre 1955 e 1958, com 96 jogos e 23 gols

Antoninho, - atacante - Passagem entre 1960 e 1961, com 11 jogos e cinco gols marcados

Almir Pernambuquinho - meio-campista - Passagem em 1962, com apenas um jogo e nenhum gol marcado

Amarildo - atacante - Passagem entre 1967 e 1970, com 81 jogos e 20 gols marcados

Sergio Clerici - atacante - Passagem entre 1971 e 1973, com 73 jogos e 29 gols marcados

Sócrates - meio-campista - Passagem entre 1984 e 1985, com 33 jogos e nove gols marcados

Dunga - meio-campista - Passagem entre 1988 e 1992, com 154 jogos e 12 gols marcados

Dunga, o capitão do Tetra, em ação pela Fiorentina (Foto: Divulgação / Fiorentina)

Mazinho - meio-campista - Passagem entre 1991 e 1992, com 24 jogos e nenhum gol marcado

Márcio Santos - zagueiro - Passagem entre 1994 e 1995, com 38 jogos e dois gols marcados

Edmundo - atacante - Passagem entre 1998 e 1999, com 48 jogos e 16 gols marcados

Leandro Amaral - atacante - Passagem entre 1999 e 2001, com 28 jogos e nove gols marcados

Amaral - volante - Passagem entre 2000 e 2002, com 40 jogos e nenhum gol marcado

Adriano - atacante - Passagem em 2002, com 15 jogos e seis gols marcados

Guly- meio-campista - Passagem entre 2005 e 2007, com nenhum jogo disputado

Reginaldo - atacante - Passagem entre 2006 e 2007, com 28 jogos e seis gols marcados

David Mateo - zagueiro - Passagem entre 2007 e 2012, com nenhum jogo disputado

Felipe Melo - volante - Passagem entre 2008 e 2009, com 40 jogos e dois gols

Felipe Melo defendeu a Fiorentina por uma temporada (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Felipe - zagueiro - Passagem entre 2009 e 2013, com 30 jogos e nenhum gol marcado

Keirrison - atacante - Passagem entre 2009 e 2010, com 12 jogos e dois gols marcados

Jefferson - atacante - Passagem entre 2009 e 2010, com nenhum jogo disputado

Neto - goleiro - Passagem entre 2011 e 2015, com 101 jogos disputados

Ryder Matos - atacante - Passagem entre 2013 e 2016, com 35 jogos e três gols marcados

Anderson - meio-campista - Passagem em 2014, com oito jogos disputados e nenhum gol marcado

Octávio - meio-campista - Passagem entre 2014 e 2015, com nenhum jogo disputado

Gilberto - lateral-direito- Passagem entre 2015 e 2016, com sete jogos disputados e nenhum gol

Vitor Hugo - zagueiro - Passagem entre 2017 e 2019, com 54 jogos e um gol marcado

Gerson - meio-campista - Passagem entre 2018 e 2019, com 40 jogos e três gols marcados

Gerson, atualmente no Flamengo, também já defendeu as cores da Fiorentina (Foto: Divulgação/Fiorentina)

Igor - zagueiro - Passagem entre 2020 e 2023, com 110 jogos e nenhum gol marcado

Pedro - atacante - Passagem entre 2019 e 2020, com quatro jogos e nenhum gol marcado

Dalbert - lateral-esquerdo - Passagem entre 2019 e 2020, com 34 jogos e nenhum gol marcado

Arthur Cabral - atacante - Passagem entre 2022 e 2023, com 64 jogos e 19 gols

Arthur - meio-campista - Passagem entre 2023 e 2024, com 48 jogos e dois gols marcados

Dodô - lateral-direito - defende a equipe atualmente, com 71 jogos e um gol marcado

