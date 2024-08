De Gea decidiu! Veja a disputa de pênaltis entre Fiorentina e Puskás Akadémia pela Conference League

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 19:38 • Felcsút (HUN)

A Fiorentina (Itália) empatou por 1 a 1 com o Puskás Akadémia (Hungria) nesta quinta-feira (29), em jogo realizado na Pancho Arena, em Felcsút (Hungria), e se classificou para a fase de liga da Uefa Conference League após disputa de pênaltis (os italianos venceram por 5 a 4). Os gols do jogo foram marcados por Moise Kean, aos 14 minutos do segundo tempo, para a Viola; Nagy empatou para os donos da casa no último lance do tempo regulamentar.

✅ FICHA TÉCNICA

PUSKÁS AKADÉMIA 1 x 1 FIORENTINA (vitória da Fiorentina por 5 a 4 nos pênaltis)

UEFA CONFERENCE LEAGUE - PLAYOFFS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Pancho Arena, em Felcsút, na Hungria

⚽ Gols: Zsolt Nagy (aos 52'/2ºT) para o Puskás Akadémia; Moise Kean (aos 14'/2ºT) para a Fiorentina

🟥 Cartões vermelhos: Ranieri (aos 49'/2ºT) e Comuzzo (aos 7'/1ºT da prorrogação) para a Fiorentina

🥅 NOS PÊNALTIS:

Puskás Akadémia: ✅ Komáromi, ✅ Favorov, ✅ Golla, ❌ Szolnoki e ✅ Nagy

Fiorentina: ✅ Mandragora, ✅ Kouamé, ✅ Colpani, ✅ Richardson e ✅ Biraghi

⚽ ESCALAÇÕES

PUSKÁS AKADÉMIA (Técnico: Zsolt Hornyák)

Armin Péçsi; Quentin Maceiras, Wojciech Golla, Patrizio Stronati e Zsolt Nagy; Urho Nissilä, Artem Favorov e Jakub Pišek; Jakov Puljić, Mikael Soisalo e Jonathan Levi

FIORENTINA (Técnico: Rafaelle Paladino)

David De Gea; Lucas Martínez Quarta, Marin Pongračić e Luca Ranieri; Dodô, Sofyan Amrabat, Amir Richardson e Cristiano Biraghi; Jonathan Ikoné, Moise Kean e Riccardo Sottil