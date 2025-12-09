De certa forma, traumatizado pelo episódio de 2022 — quando cerca de 30 mil torcedores do Eintracht Frankfurt ocuparam as arquibancadas do Camp Nou em um jogo decisivo da Europa League — o Barcelona anunciou uma série de medidas rígidas para impedir que a cena se repita no reencontro entre as equipes, nesta terça-feira (9), pela Champions League.

Confira as medidas tomadas pelo Barcelona

Venda exclusiva para sócios e rastreamento de ingressos

Na última quinta-feira (4), o clube divulgou que apenas sócios poderão comprar ingressos para o duelo no Camp Nou. A decisão, segundo o comunicado oficial, tem como objetivo "garantir um ambiente de apoio integral à torcida local" e evitar nova perda de mando.

Na nota, o clube afirma que os sócios são "pilar fundamental da entidade" e reforça que o estádio precisa se transformar em "um espaço de celebração e apoio exclusivo para a torcida blaugrana".

O Barcelona também informou que ingressos encontrados com torcedores do Frankfurt em setores destinados aos locais serão rastreados. O sócio identificado como responsável pela compra ou revenda irregular poderá sofrer punições internas.

O clube ressaltou que esse tipo de prática "compromete a segurança e o bem-estar dos demais torcedores".

Segurança reforçada e controle de símbolos rivais

Além das restrições na venda, o Barça anunciou um aumento significativo no efetivo de segurança, com controle mais rígido nos acessos, fiscalização de materiais com símbolos do Frankfurt e possibilidade de expulsão imediata caso haja indícios de ingresso obtido de forma irregular.

Invasão de 2022: motivo da preocupação

Em abril de 2022, apesar de apenas 5 mil ingressos terem sido destinados oficialmente à torcida visitante, estima-se que cerca de 30 mil alemães tenham tomado as arquibancadas do Camp Nou na partida válida pelas quartas de final da Europa League.

Vestidos de branco, os torcedores do Eintracht transformaram o ambiente a tal ponto que Xavi descreveu o cenário como "campo neutro", enquanto o presidente Joan Laporta admitiu sentir-se "envergonhado" com a perda de mando e com as falhas internas.

Barcelona x Eintracht nas quartas de final da Europa League, na temporada 2021/22 (Foto: Jose Jordan / AFP)

Barcelona quer se vingar e voltar aos trilhos na Champions

Barcelona e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League.

Os Culés chegam pressionados no torneio continental: ocupam uma inesperada 18ª posição, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos — sequência que inclui derrota para o Chelsea.

Por outro lado, o momento doméstico é animador: o time lidera La Liga com folga e vem de três vitórias seguidas, marcando 11 gols, incluindo o triunfo recente sobre o Real Betis.

