Em jogo de oito gols, Barcelona vence Betis e segue na liderança de La Liga
Culés vencem fora de casa com goleada e seguem na liderança
O Barcelona venceu o Real Betis por 5 a 3 neste sábado (6), em partida válida pela 15ª rodada de La Liga. No Estadio de la Cartuja, em Sevilha (ESP), a equipe de Hansi Flick confirmou sua permanência na liderança do campeonato, com Ferran Torres sendo o grande destaque ao marcar três gols. Roony Bardghji e Lamine Yamal completaram o placar para os Culés, enquanto Antony, Diego Llorente e Chucho Hernández balançaram as redes para o Betis.
Como foi o jogo entre Real Betis e Barcelona ?
O time da casa começou melhor, adiantando suas linhas e pressionando o Barcelona no campo de defesa. A postura agressiva deu resultado logo aos 5 minutos, quando Antony recebeu passe de Fornals dentro da pequena área e abriu o placar. O Barça tentou responder rapidamente: aos 9 minutos, Marcus Rashford finalizou forte dentro da área, mas parou no goleiro.
A reação catalã, porém, não demorou. Aos 10 minutos, Ferran Torres empatou a partida após receber cruzamento preciso de Jules Koundé e finalizar à queima-roupa. Dois minutos depois, veio a virada: Bardghji cruzou da direita e Ferran apareceu novamente bem posicionado para marcar seu segundo gol no jogo.
Dominando as ações ofensivas, o Barcelona ampliou aos 30 minutos, quando Bardghji finalizou com força da entrada da área para fazer 3 a 1. Antes do intervalo, ainda houve espaço para o hat-trick de Ferran Torres. Aos 39 minutos, o atacante contou com um desvio da defesa após finalização de fora da área e marcou o quarto gol blaugrana.
Na segunda etapa, o Barcelona seguiu controlando o jogo e chegou ao quinto gol aos 58 minutos. Após pênalti cometido por Marc Bartra ao bloquear um chute de Rashford, Lamine Yamal cobrou com tranquilidade e aumentou a vantagem culé.
O Betis esboçou uma reação na reta final. Aos 84 minutos, Diego Llorente aproveitou bola livre na pequena área após cobrança de escanteio para diminuir. Aos 89, Chucho Hernández cobrou pênalti sofrido por Abde — falta cometida por Koundé — e fechou o placar em 5 a 3.
O que vem por aí?
O Barcelona volta a campo na próxima terça-feira (9) para enfrentar o Eintracht Frankfurt, no Camp Nou, pela Champions League. A partida começa às 17h (horário de Brasília).
Também pela Europa, o Real Betis terá compromisso fora de casa: enfrenta o Dinamo Zagreb na quinta-feira (11), pela Europa League, às 14h45 (horário de Brasília).
