Barcelona encerra sequência histórica após derrota para o Chelsea
Equipe catalã perdeu por 3 a 0 para os Blues em Stamford Brigde
O Barcelona colocou fim à maior sequência de sua história marcando gols ao perder por 3 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O resultado interrompeu uma série de 53 jogos consecutivos em que a equipe catalã havia balançado as redes e manteve o clube em posição delicada na competição.
O último jogo do Barcelona sem marcar havia ocorrido no dia 15 de dezembro de 2024, na derrota por 1 a 0 para o Leganés, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Desde então, o time havia registrado 53 partidas seguidas com gols, sequência que terminou em Londres.
Além de interromper a série do Barça, a derrota também encerrou um recorde individual do técnico Hansi Flick. O alemão nunca havia comandado uma equipe que terminasse um jogo da Champions sem marcar. Até então, eram 37 partidas no torneio — 18 pelo Bayern e 19 pelo Barcelona — sempre com gol anotado.
No total das 38 partidas que dirigiu na competição, Flick obteve 16 vitórias, um empate e uma derrota pelos Bávaros. Pelo clube catalão, foram 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
Chelsea x Barcelona
O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo disputado em Stamford Bridge, em Londres (ING), os Blues venceram o Barça com autoridade, com golaço de Estêvão, que levou o estádio ao delírio. Os outros gols foram marcados por Jules Koundé (contra) e Liam Delap.
Com o resultado, o Chelsea vai a quarta colocação, com 10 pontos conquistados. Já o Barcelona cai para 15º, com sete pontos. Os Blues retornam aos gramados no domingo (30), pela 13ª rodada da Premier League, quando encara o líder Arsenal, em clássico londrino. Já os Culés jogam no sábado (29), pela 14ª rodada de La Liga, contra o Alavés.
