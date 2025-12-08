Pai de Endrick 'explode' após expulsão, e espanhóis reagem: 'Envenenado'

O nome de Endrick se tornou uma das grandes pautas após a 15ª rodada de La Liga. O Real Madrid foi derrotado por 2 a 0 pelo Celta de Vigo e, para ampliar ainda mais o clima de crise, o jovem brasileiro foi expulso mesmo sem entrar em campo. Quem tomou suas dores foi o pai, Douglas Sousa, que publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais e virou assunto no jornal "Marca", da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Endrick não tem sido uma das principais opções de Xabi Alonso na temporada e soma apenas 11 minutos em campo desde o Mundial de Clubes. Com o atacante cada vez mais distante das escolhas do treinador, o pai resolveu se posicionar publicamente. Para o Marca, o gesto foi interpretado como uma nova "explosão" que agrava ainda mais o cenário do Real Madrid, um "dardo envenenado" disparado em meio à crise.

continua após a publicidade

Douglas Sousa publicou uma foto de Endrick sozinho no banco do Bernabéu, acompanhada da passagem bíblica de Mateus 23:12 — "Aquele que se exalta será humilhado; e aquele que se humilha será exaltado." Para o jornal espanhol, a mensagem carrega simbolismo e mira dois alvos: o próprio jogador e, indiretamente, aqueles que controlam seus minutos no clube.

Postagem do pai de Endrick, em redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Marca reflete mensagem com críticas ao pai de Endrick

Segundo o Marca, a citação bíblica se encaixa no ambiente do futebol, onde o talento pode virar fama e a fama, arrogância. Para o jornal, a frase funciona como aviso – o futebol tende a punir quem acredita estar acima de tudo, enquanto valoriza quem mantém humildade, aprende, respeita hierarquia e trabalha em silêncio.

continua após a publicidade

A publicação sugere ainda que o posicionamento do pai de Endrick pode não ser o melhor caminho e que a humildade é o que costuma abrir portas no vestiário. No entanto, a mensagem também expõe o incômodo da família diante da falta de minutos do atacante, reforçando uma imagem que simboliza a solidão do brasileiro no banco de reservas.

Endrick no banco em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Não à toa, o atacante deve deixar o clube na janela de transferências de janeiro, com o objetivo de obter mais minutos em outra equipe do continente europeu e, assim, recuperar espaço na Seleção Brasileira, visando uma vaga entre os atacantes que poderão ser convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, marcada para junho. O Lyon, da França, surge como o principal candidato a recebê-lo por empréstimo.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.