Barcelona e Frankfurt se enfrentam nesta terça-feira (9), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
O Barcelona entra em campo pressionado para recuperar terreno na Champions League, onde ocupa uma inesperada 18ª posição após vencer apenas um dos últimos quatro jogos (incluindo a recente derrota para o Chelsea). No entanto, a equipe catalã chega com a moral elevada pelo desempenho doméstico: lidera La Liga com folga e vive uma fase ofensiva avassaladora, tendo marcado 11 gols nas últimas três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo sobre o Real Betis no fim de semana.
O Frankfurt viaja para a Catalunha em crise profunda, vindo de uma humilhante derrota por 6 a 0 para o Leipzig e sofrendo com uma defesa que vazou 13 vezes nas últimas quatro partidas. Ocupando a 28ª posição na Champions (fora da zona de classificação), a equipe perdeu três dos últimos quatro jogos no torneio, sofrendo goleadas pesadas. A única esperança para o time de Dino Toppmöller é o retrospecto histórico surpreendente: o clube alemão nunca perdeu para o Barcelona, tendo eliminado os catalães em pleno Camp Nou na Europa League de 2021/22.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Frankfurt pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barceloan x Frankfurt
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Filippo Meli e Stefano Alassio (assistentes); Simone Sozza (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Garcia; Kounde, Martin, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski
Frankfurt (Técnico: Dino Toppmoller):
Zetterer; Kristensen, Koch, Brown, Theate; Dahoud, Chaibi; Gotze, Doan, Bahoya; Knauff
