Barcelona x Frankfurt: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Barcelona (ESP)
Dia 08/12/2025
11:42
Barcelona e Frankfurt se enfrentam nesta terça-feira (9), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

6ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona (ITA)
Árbitro
Davide Massa
Assistentes
Filippo Meli e Stefano Alassio
Var
Marco Di Bello
O Barcelona entra em campo pressionado para recuperar terreno na Champions League, onde ocupa uma inesperada 18ª posição após vencer apenas um dos últimos quatro jogos (incluindo a recente derrota para o Chelsea). No entanto, a equipe catalã chega com a moral elevada pelo desempenho doméstico: lidera La Liga com folga e vive uma fase ofensiva avassaladora, tendo marcado 11 gols nas últimas três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo sobre o Real Betis no fim de semana.

O Frankfurt viaja para a Catalunha em crise profunda, vindo de uma humilhante derrota por 6 a 0 para o Leipzig e sofrendo com uma defesa que vazou 13 vezes nas últimas quatro partidas. Ocupando a 28ª posição na Champions (fora da zona de classificação), a equipe perdeu três dos últimos quatro jogos no torneio, sofrendo goleadas pesadas. A única esperança para o time de Dino Toppmöller é o retrospecto histórico surpreendente: o clube alemão nunca perdeu para o Barcelona, tendo eliminado os catalães em pleno Camp Nou na Europa League de 2021/22.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Frankfurt pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barceloan x Frankfurt
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Filippo Meli e Stefano Alassio (assistentes); Simone Sozza (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Garcia; Kounde, Martin, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Frankfurt (Técnico: Dino Toppmoller):
Zetterer; Kristensen, Koch, Brown,  Theate; Dahoud, Chaibi; Gotze, Doan, Bahoya; Knauff

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

O Barcelona, de Lamine Yamal, enfrenta o Frankfurt na 6ª rodada da Champions League (Foto: Divulgação / Barcelona)
