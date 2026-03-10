Goleiro do Tottenham falha duas vezes em 15 minutos, é substituído e vai para o vestiário

Goleiro do Tottenham, Antonín Kinský falhou duas vezes em 15 minutos contra o Atlético de Madrid, foi substituído e saiu direto para o vestiário. O arqueiro foi sacado com os ingleses perdendo por 3 a 0 para os espanhóis, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Após uma falha grotesca de Kinský no 3º gol do Atlético de Madrid, Igor Tudor optou pela entrada de Vicario com o objetivo de solucionar o problema do Tottenham. No entanto, a equipe de Diego Simeone ampliou o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo com Le Normand.

Na temporada, Kinský havia feito apenas dois jogos válidos pela Copa da Liga Inglesa com a camisa do Tottenham. O jovem de 22 anos foi titular na vitória sobre o Doncaster Rovers por 3 a 0 e na derrota e eliminação para o Newcastle por 2 a 0.

Na Champions League, Vicario havia sido titular nos oito jogos do Tottenham na fase de liga, tendo sido vazado em apenas duas partidas. No entanto, Igor Tudor optou pela saída do italiano na estreia dos Spurs no mata-mata da Liga dos Campeões.

Tottenham luta contra o rebaixamento na Inglaterra

Na Premier League, o Tottenham luta contra o rebaixamento e tem apenas um ponto de vantagem para o West Ham, que ocupa a 18ª colocação. O clube vive uma situação delicada e se complica na Champions League.

