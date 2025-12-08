Goleiro do Cruz Azul manda recado ao Flamengo: 'Tenho certeza'

As emoções para o Intercontinental aumentam a cada dia antes do confronto entre Cruz Azul e Flamengo. Desta vez, Gudiño, goleiro veterano da equipe mexicana, concedeu entrevista à Fifa e falou sobre suas expectativas para o torneio. O jogador também comentou sobre enfrentar o Rubro-Negro e projetou um eventual duelo contra o PSG em uma possível final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No clube desde 2019, Andrés Gudiño foi titular durante a campanha do Cruz Azul na Liga MX. Ao ser questionado sobre o retorno da equipe a uma competição organizada pela Fifa, o goleiro demonstrou respeito ao Flamengo e destacou a preparação do time para o confronto.

continua após a publicidade

– Sabemos da grandeza do Flamengo. Eles acabaram de ganhar a Copa Libertadores, são um grande time. Tivemos a oportunidade de assistir à partida, mas estamos preparados. Vamos jogar da mesma forma que temos jogado no nosso campeonato, com muita vontade, e tenho certeza de que faremos uma boa partida – afirmou o goleiro.

Equipe do Cruz Azul posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)

Gudiño também destacou o peso do futebol mexicano na competição, citando o Pachuca como finalista da última edição. Em tom confiante, o goleiro afirmou que disputar uma decisão contra o PSG seria algo extraordinário.

continua após a publicidade

– Sim, claro. Só de saber que existem equipes de tanto prestígio e grandeza participando do torneio já nos enche de inspiração. A possibilidade concreta de disputar uma final futura contra o PSG é incrível – disse Gudiño.

Flamengo tem 'freguesia' diante do Cruz Azul e outros mexicanos

O Flamengo estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul e o histórico entre as equipes não é favorável ao Rubro-Negro. Em três encontros, todos amistosos no México, o time brasileiro acumula duas derrotas e um empate (com revés nos pênaltis), marcando apenas dois gols e sofrendo cinco. Os duelos ocorreram entre 1985 e 1987, período em que o Cruz Azul venceu os cariocas por 2 a 0 e 1 a 0 nos dois confrontos seguintes.

O retrospecto flamenguista contra clubes mexicanos em geral também preocupa. Somando jogos oficiais e amistosos, o Flamengo tem seis vitórias, dois empates e 12 derrotas, com leve desvantagem ofensiva: 24 gols marcados contra 33 sofridos. A memória recente não ajuda – em 2008, o América-MEX eliminou o Rubro-Negro nas quartas da Libertadores em pleno Maracanã, e em 2014 o León venceu no Rio e deixou o clube novamente fora do mata-mata.

Os dados detalhados mostram equilíbrio apenas contra Chivas e Monterrey, mas ampla desvantagem diante de América, León e Cruz Azul. Ao todo, o desempenho contra mexicanos registra mais quedas do que avanços, com eliminações dolorosas como a de 2008, lembrada até hoje pela torcida.

A estreia contra o Cruz Azul marca o começo do caminho na competição mundial: em caso de vitória, o Flamengo enfrenta o Pyramids (EGI) e, se avançar novamente, decide o título contra o PSG. Os jogos serão disputados no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, sempre às 14h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.