Como chegam os principais clubes da Premier League para a temporada 2026/27? Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham vivem cenários distintos antes do início da nova edição do Campeonato Inglês

A Premier League 2026/27 começa com os principais clubes em momentos bastante diferentes. Enquanto o Arsenal tenta manter a base do elenco campeão inglês, Chelsea e Liverpool iniciam novos trabalhos após mudanças no comando técnico. O Manchester City entra em uma nova era depois da saída de Pep Guardiola, enquanto o Manchester United aposta na continuidade de Michael Carrick após terminar a última temporada em terceiro lugar. Já o Tottenham tenta se afastar de vez do cenário de luta contra o rebaixamento após uma reformulação significativa no elenco.

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1️⃣ Arsenal

Atual campeão da Premier League e vice-campeão da Champions League, o Arsenal começa a temporada com uma das situações mais estáveis entre os principais clubes ingleses. Mikel Arteta manteve a base do elenco e ganhou reforços para aumentar as opções do time, com destaque para Bruno Guimarães, principal contratação do clube na janela, além do atacante grego Christos Tzolis.

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O Arsenal chegou a tentar a contratação de Vini Jr., mas o brasileiro renovou com o Real Madrid. Ainda assim, a manutenção dos principais jogadores da campanha passada é vista como o ponto central do planejamento para 2026/27. O clube também adquiriu em definitivo o zagueiro Piero Hincapié.

A preparação terminou com uma demonstração importante. Depois de derrotas para Real Betis e Borussia Dortmund e de um empate com o Como, o Arsenal goleou o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield, em Cardiff. Tzolis também terminou a pré-temporada em alta, com um gol e seis assistências em seis partidas, incluindo duas participações em gols na vitória sobre o City.

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Mikel Arteta levanta o troféu da Community Shield; Arsenal começa a temporada 2026/27 com título (Foto: Glyn Kirk / AFP)

2️⃣ Chelsea

O Chelsea entra na temporada 2026/27 em um cenário completamente diferente do Arsenal. Depois de terminar a última Premier League na 10ª colocação e passar por três treinadores ao longo da competição, os londrinos apostaram em uma reformulação ampla. O novo comandante é Xabi Alonso, contratado após o trabalho realizado pelo espanhol no Bayer Leverkusen.

O elenco também passou por mudanças significativas. Morgan Rogers foi a principal contratação, em uma negociação de 138 milhões de euros, enquanto Maxence Lacroix reforçou a defesa. O clube ainda trouxe nomes experientes, como Jordan Henderson e Danny Welbeck. Em contrapartida, perdeu jogadores importantes, entre eles o lateral-esquerdo Marc Cucurella, negociado com o Real Madrid, e o brasileiro Andrey Santos.

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Na pré-temporada, Alonso testou diferentes formações. O treinador começou utilizando um 4-2-3-1, mas passou a trabalhar com uma linha de três defensores, sistema que funcionou especialmente na vitória por 3 a 0 sobre o Milan. O Chelsea encerrou a preparação com triunfos sobre Milan e Real Sociedad, após derrotas para Tottenham e Juventus.

No setor ofensivo, o técnico conta com jogadores como Cole Palmer, João Pedro e Estêvão, além dos reforços. A adaptação ao modelo de Alonso e a capacidade de transformar o grande número de mudanças em um time equilibrado serão alguns dos principais pontos de atenção no início da campanha.

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João Pedro comemora gol durante pré-temporada do Chelsea (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

3️⃣ Liverpool

O Liverpool também inicia um novo ciclo. Campeão inglês em 2024/25, o clube encerrou a passagem de Arne Slot após uma temporada abaixo das expectativas e escolheu Andoni Iraola para comandar a equipe. O treinador espanhol chega depois de um trabalho de destaque no Bournemouth e terá pela frente o desafio de reconstruir uma equipe que perdeu referências importantes.

O clube perdeu nomes como Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, todos em fim de contrato, mas também realizou investimentos. O zagueiro francês Jérémy Jacquet, de 20 anos, foi contratado por 65 milhões de euros, enquanto o atacante espanhol Víctor Muñoz chegou por 40 milhões de euros. O elenco ainda ganhou Ronald Araújo por empréstimo.

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Apesar das saídas, o Liverpool conta com nomes importantes no elenco, como Alisson, Virgil van Dijk, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak e Hugo Ekitike. O problema é que o time ainda passa por um processo de reconstrução, especialmente após perder jogadores que eram referências da equipe.

A pré-temporada teve resultados irregulares: vitória sobre Sunderland e Wrexham, derrotas para Leeds e Monaco e triunfo por 2 a 0 sobre o Como no último compromisso. O desempenho reforçou a impressão de que Iraola ainda precisa encontrar o equilíbrio do novo time.

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Andoni Iraola aplaude jogadores do Liverpool durante amistoso de pré-temporada (Foto: Darren Staples / AFP)

4️⃣ Manchester City

O Manchester City é o clube que mais vive uma mudança de ciclo entre os seis. Depois de uma década sob o comando de Pep Guardiola, a equipe começa a temporada com Enzo Maresca no cargo. O italiano trabalhou anteriormente como auxiliar de Guardiola e terá a missão de reorganizar um elenco que perdeu peças fundamentais.

A principal perda foi Rodri, negociado com o Barcelona. Outro nome de peso que deixou o clube foi Bernardo Silva, que se transferiu para o Real Madrid. O City tentou compensar as saídas com contratações, tendo Elliot Anderson como principal reforço, mas a reformulação do meio-campo ainda está em andamento.

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Maresca mantém algumas ideias próximas às de Guardiola, mas pretende utilizar os pontas de maneira mais tradicional. Jeremy Doku e Antoine Semenyo são peças importantes nesse modelo. O problema identificado durante a preparação foi justamente a capacidade do meio-campo de fornecer suporte para esse estilo após as saídas de Rodri e Bernardo.

O City venceu o K-League All Stars e o Atlético de Madrid durante a pré-temporada, mas perdeu para o Arsenal por 3 a 0 na Community Shield. A partida em Cardiff expôs as dificuldades do novo meio-campo e reforçou a necessidade de ajustes antes do início da Premier League.

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Enzo Maresca observa amistoso de pré-temporada do Manchester City da área técnica (Foto: Divulgação)

5️⃣ Manchester United

O Manchester United é o clube que mais aposta na continuidade. Depois de assumir a equipe em janeiro, Michael Carrick conduziu uma reação que levou o time ao terceiro lugar da Premier League, garantindo vaga na Champions League. Por isso, a diretoria manteve a estrutura do trabalho em vez de promover uma nova reformulação.

O mercado também foi mais contido. O United perdeu Casemiro, mas trouxe dois jogadores para a posição: o brasileiro Andrey Santos e o belga Youri Tielemans. O clube também recebeu de volta Marcus Rashford, após empréstimo ao Barcelona. O ataque ganhou Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko como principais referências.

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A preparação apresentou sinais positivos em alguns momentos. O United venceu Rosenborg e Atlético de Madrid, empatou com PSG e Leeds e também sofreu uma derrota por 4 a 2 para o Milan. A equipe mostrou uma mudança de comportamento sem a bola, passando a atuar mais adiantada e com maior pressão sobre os adversários.

O principal objetivo agora é transformar a evolução apresentada na reta final da temporada passada em regularidade durante uma campanha inteira. Com Bruno Fernandes como referência e um ataque renovado, o clube chega com expectativa de voltar a brigar pelas primeiras posições.

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Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United (Foto: Reprodução/X)

6️⃣ Tottenham

O Tottenham é quem chega com a maior necessidade de mudança. O clube terminou a última Premier League na 17ª colocação e só escapou do rebaixamento na rodada final. Diante disso, a diretoria investiu pesado no mercado e reformulou setores importantes do elenco.

As principais contratações foram o volante Sandro Tonali, o meio-campista Mateus Fernandes e o zagueiro Jan Paul van Hecke. O clube ainda contratou, sem custos, o zagueiro Marcos Senesi, o lateral Andrew Robertson e o goleiro Martin Dúbravka. Ao mesmo tempo, perdeu jogadores como Cristian Romero e Djed Spence.

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Roberto De Zerbi começa sua primeira temporada completa no comando do Tottenham. O italiano chegou em março para evitar o rebaixamento e permaneceu após atingir o objetivo. Agora, terá à disposição um elenco mais forte e o retorno de James Maddison, que passou boa parte da última temporada lesionado.

A preparação foi um dos pontos positivos. O Tottenham venceu MK Dons e Auckland FC, empatou com Sydney FC e Getafe, venceu o Chelsea e fechou os testes com uma vitória por 3 a 0 sobre o Hoffenheim. Archie Gray também ganhou espaço como lateral-direito durante a pré-temporada.

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Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

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