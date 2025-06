Como chega a França para a semifinal da Nations League?

Campeã na penúltima edição justamente contra a Espanha, a França busca o título da Nations League mais uma vez e, para isso, deve passar do mesmo adversário da final de 2021 - dessa vez pela semifinal - para conquistar o continente. Em uma partida apontada por muitos como a definidora do vencedor da Bola de Ouro - disputada por, entre outros, Dembélé e Yamal - França e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na Alemanha, numa batalha pela vaga na grande decisão.

A França tem Didier Deschamps como treinador desde 2012 e já passou por diversas transformações desde então. A seleção foi campeã da Copa do Mundo de 2018 com o técnico e alguns jogadores do elenco ainda são convocados regularmente. Dentre os campeões da convocação atual estão Lucas Hernández, Pavard, Mbappé e Dembélé, que venceu a Champions League no último final de semana.

Em 2021, os franceses conquistaram a Nations League em final vencida por 2 a 1 contra a Espanha, adversária desta quinta-feira (5), com ataque que contava com Mbappé, Griezmann e Benzema.

A França de Deschamps ainda foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2022 após fazer boa campanha e perder para a Argentina na prorrogação em jogo memorável. Diversos jogadores daquele elenco ainda são convocados frequentemente pelo técnico e vão entrar em campo nesta quinta (5).

Em 2023, a equipe não foi bem na Nations League e caiu ainda na fase de grupos após derrota para a Croácia. Nesta edição, a campeã foi justamente a Espanha, que ainda venceu a Eurocopa no ano seguinte com show de Yamal e se consolidou como um das gerações mais talentosas da Europa.

A França chega com destaques individuais na temporada europeia como Kylian Mbappé, que levou para casa a Chuteira de Ouro, e Ousmane Dembélé, que venceu a Champions e pode ganhar a Bola de Ouro. Didier Deschamps seguirá na seleção francesa até o final da Copa do Muno de 2026, quando deve se despedir do vitorioso e longínquo ciclo a frente dos Azuis.

Campanha da França na Nations League 🔵

A França tem bom desempenho na atual edição da Nations League, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito partidas. O país liderou o grupo A2 da competição com 13 pontos, enfrentando as seleções da Itália, Bélgica e Israel.

Nas quartas de final, eliminou a Croácia, algoz de 2023, após empate no agregado nas duas partidas e vitória nas cobranças de pênalti. Em oito jogos na competição, foram 14 gols feitos e oito gols sofridos - média alarmante de um por jogo.

Mbappé em ação em França x Itália, pela Nations League (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

O histórico entre Espanha e França é favorável à Fúria. Em 37 confrontos, a seleção saiu vitoriosa em 17 oportunidades, empatou sete e perdeu 13 vezes para os franceses. No encontro mais recente, as equipes se enfrentaram na semifinal da Eurocopa, onde os espanhóis venceram por 2 a 1, com direito a gol antológico de Lamine Yamal.

A partida, será o segundo encontro entre as duas seleções na história da Nations League - o primeiro foi na final da edição 2020/21, vencido pela França, promete ser um confronto equilibrado entre duas das seleções mais tradicionais da Europa e pode ser decisiva na preparação de ambas para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diferentemente da fase anterior, que teve jogos de ida e volta, o Final Four da Nations é disputado em partidas únicas. O vencedor da semifinal avança à final, marcada para o dia 8 de junho. As seleções derrotadas disputam o terceiro lugar, também no dia 8, em Stuttgart.

Tudo sobre o jogo entre Espanha e França pela Nations

Espanha e França se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 16h (de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart (ALE), pela semifinal da UEFA Nations League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN/Disney+ e do SporTV.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x França

Semifinal - Nations League

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MHP Arena, em Stuttgart (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming) e SporTV (canal fechado)

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro principal); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Andrew Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury

