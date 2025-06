Espanha e França se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 16h (de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart (ALE), pela semifinal da UEFA Nations League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN/Disney+ e do SporTV.

Este será o segundo encontro entre as duas seleções na história da Nations League - o primeiro foi na final da edição 2020/21, vencido pela França. Agora, o duelo define quem vai disputar o título da atual edição do torneio continental.

A Espanha, atual campeã da competição, chega embalada após eliminar a Holanda nos pênaltis (5 a 4), após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. A equipe comandada por Luis de la Fuente conta com o brilho da jovem revelação Lamine Yamal, que tem sido peça-chave na campanha. Na fase de grupos, os espanhóis lideraram com folga o Grupo 4, com 16 pontos em oito jogos.

Espanha x França em jogo válido pela semifinal da Nations League (Arte: Lance!)

Do outro lado, a França, campeã da edição 2020/21, também avançou nos pênaltis ao superar a Croácia, igualmente por 5 a 4, após empate por 2 a 2. Sob o comando de Didier Deschamps, os franceses apostam na boa fase de Mbappé e Dembélé para buscar mais uma final. Na fase de grupos, lideraram o Grupo 2 com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

A partida promete ser um confronto equilibrado entre duas das seleções mais tradicionais da Europa e pode ser decisiva na preparação de ambas para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre o jogo entre Espanha e França pela Nations League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x França

Semifinal - Nations League

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MHP Arena, em Stuttgart (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming) e SporTV (canal fechado)

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro principal); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Andrew Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente)

Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Olmo, Zubimendi, Ruiz; N. Williams, Oyarzabal e Lamine Yamal

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Pavard, Konaté, Lenglet, Theo; Kone, Tchouaméni; Dembélé, Rabiot, Mbappé e Thuram