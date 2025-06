Rivais dentro e fora de campo, Espanha e França terão os caminhos cruzados em batalha por uma vaga na decisão da Nations League. Vivendo a melhor temporada da carreira, Ousmane Dembélé talvez seja poupado pelo técnico Didier Deschamps no duelo eliminatório. A informação é do jornal espanhol "Marca".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dembélé foi convocado para a seleção francesa nesta Data Fifa após alcançar a maior glória da história do PSG: a Champions League. Forte candidato à Bola de Ouro, o astro ainda tem o Mundial de Clubes a disputar pelos Les Parisiens, com início marcado para 15 de junho.

continua após a publicidade

Por isso, o técnico dos Bleus pensa em preservar o atleta no início do jogo contra a Espanha. Além do camisa 10, o PSG forneceu a equipe com mais quatro jogadores: Desiré Doué, Warren Zaire-Emery, Lucas Hernández e Bradley Barcola.

Na atual temporada, Dembélé foi artilheiro do Campeonato Francês, com 21 gols, e deixou sua marca em momentos cruciais. Pela Champions, anotou oito gols, destacando-se nas partidas contra Liverpool e Arsenal no mata-mata, com atuações iluminadas nos jogos como visitante. Além disso, contribuiu com o gol do título da Supercopa da França e marcou três vezes na Copa da França, consolidando-se como peça-chave no esquema do time vencedor da Tríplice Coroa.

continua após a publicidade

Onde assistir Espanha x França pela Nations League?

A partida entre Espanha e França acontece às 16h (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart, em duelo válido pela semifinal da Nations League. A transmissão ocorre ao vivo pelos serviços ESPN/Disney+ e SporTV.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

➡️ Alemanha x Portugal: quem são os atletas mais bem pagos no confronto?