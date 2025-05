Kylian Mbappé, do Real Madrid, é o vencedor da Chuteira de Ouro de 2024/25. O centroavante anotou 31 gols sob o comando de Carlo Ancelotti em sua temporada de estreia pelo clube, e levou a melhor na corrida pelo prêmio organizado pela "European Sports Media".

O francês chegou a 62 pontos na corrida pelo troféu, disputado em forma de pesos. As cinco grandes ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Itália) têm valor 2 na multiplicação, o que impulsionou a pontuação do astro.

Neste domingo (25), dois craques ainda tinham esperanças de passar o camisa 9 merengue. Mohamed Salah, do Liverpool, precisava de três gols para empatar e quatro para passar, mas marcou apenas uma vez no empate em 1 a 1 com o Crystal Palace, e foi a 29 gols (58 pontos). A tarefa era ainda mais árdua para Robert Lewandowski, do Barcelona, que precisava colocar seis bolas na rede do Bilbao. O polonês marcou dois nos primeiros 17 minutos, mas não conseguiu reencontrar o caminho da baliza e parou na marca de 54 pontos.

🔝 Mbappé leva a melhor: o ranking da Chuteira de Ouro

⚽ Jogador 🔰 Time 🥅 Gols ⚖️ Peso 🟰 Pontuação Mbappé Real Madrid 31 gols 2 62 pontos Gyökeres Sporting 39 gols 1,5 58,5 pontos Salah Liverpool 29 gols 2 58 pontos Lewandowski Barcelona 27 gols 2 54 pontos Harry Kane Bayern 26 gols 2 52 pontos

Mbappé chegou a 31 gols no sábado (24), no confronto com a Real Sociedad, marcado pelo adeus do técnico Carlo Ancelotti. O francês anotou um doblete: primeiro, perdeu pênalti, mas marcou no rebote; depois, recebeu grande passe de Vini Jr e fuzilou as redes do Santiago Bernabéu para deixar de vez Gyökeres, destaque da temporada no Sporting, para trás.

O sueco, inclusive, marcou mais gols do que o artilheiro da última Copa do Mundo. Foram 39 tentos, oito a mais em relação ao astro merengue. A diferença está no peso: a Liga Portugal tem 1,5 de peso, o que o levou a 58,5 pontos, 3,5 a menos do que o vencedor.

🔢 Números de Kylian Mbappé pelo Real Madrid

⚽ 56 jogos

⌛ 4.612 minutos em campo

🥅 43 gols

📤 5 assistências

✅ 37 vitórias

🟰 5 empates

❌ 14 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Europa e Copa Intercontinental

