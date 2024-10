Endrick e Savinho são indicados ao “Golden Boy”; veja a lista

Endrick foi um dos indicados ao prêmio "Golden Boy"







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 00:21 • São Paulo (SP)

Endrick e Savinho são finalistas do Golden Boy 2024, premiação concedida para jogadores de até 21 anos que atuam na Europa. Nesta quinta-feira, a revista italiana “Tuttosport” revelou os indicados, que além dos brasileiros, incluem estrelas da última Eurocopa, como Lamine Yamal, do Barcelona, e Arda Güler, que atua pelo Real Madrid.

O período de avaliação para a premiação corresponde a temporada 2023/2024, que se encerrou no meio deste ano. Neste período, Endrick, de 18 anos, foi peça importante do Palmeiras na conquista do Brasileirão e do Campeonato Paulista deste ano. Savinho, com 20 anos, se destacou pelo Girona, que terminou o Campeonato Espanhol na terceira colocação. Suas boas atuações lhe renderam uma transferência ao Manchester City.

Savinho foi indicado ao prêmio (Foto: Divulgação / Manchester City)

Apesar de estar defendendo o Palmeiras, Endrick se credenciou a premiação após suas boas atuações pela Seleção Brasileira. Em março deste ano, o atacante marcou na vitória da equipe de Dorival Júnior sobre a Inglaterra por 1 a 0, em Londres, e no empate por 2 a 2 contra a Espanha, em Madri. Pelo Girona, Savinho marcou 11 gols na temporada passada.

Rivais

O favorito para vencer Golden Boy 2024 é Lamine Yamal. O jogador de 17 anos surpreendeu ao mundo com suas atuações durante a Eurocopa. A Espanha foi campeã e o garoto terminou a competição eleito o melhor jogador jovem do torneio. O atacante defende o Barcelona.

Outro nome que pode surpreender é o de Arda Güller. O turco e 19 anos conduziu a Turquia até às quartas de final da Eurocopa e chamou atenção por sua visão de jogo refinada. O meia é companheiro de Endrick no Real Madrid.

