Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid no final do ano, afirma jornal

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 17:48 • Madrid (ESP)

Recém-chegado ao Real Madrid, Endrick ainda não ganhou minutos em jogos oficiais. Pelas duas partidas do time até então, o brasileiro permaneceu no banco na vitória contra a Atalanta e no empate com o Mallorca. Integrante de um elenco tão recheado de peças ofensivas como é o caso dos Blancos, o prodígio ex-Palmeiras tem a opção de um empréstimo no horizonte.

É o que afirma o Diário AS, da Espanha. Segundo a apuração, Endrick será reavaliado em dezembro, na metade da temporada europeia, e caso não tenha ganhado minutos significativos, pode ser emprestado para outro clube, onde tenha mais oportunidades. O desejo partiria, inclusive, do próprio jogador.

Que fique claro: o objetivo de Endrick não é deixar o Real Madrid, porém, se trataria uma alternativa para o futuro próximo, na busca por mais experiência em solo europeu. O contraponto, entretanto, é avaliado. Deixar um grande centro pode ser prejudicial às pretensões do atleta, no sentido da evolução física e técnica, que influencia, por exemplo, no espaço conquistado nas convocações da Seleção Brasileira.

A prioridade do atleta é buscar oportunidades no time principal. Aliás, com um longo calendário pela frente, o Real Madrid será obrigado a rotacionar o elenco e Carlo Ancelotti, treinador da equipe, já externou a ideia de dar “férias” para os atletas durante a temporada. Pode ser a brecha necessária para que o brasileiro ganhe mais notoriedade na primeira temporada oficial.

De acordo com a imprensa espanhola, a pré-temporada do brasileiro não seguiu as expectativas projetadas: ele atuou nas derrotas para Milan e Barcelona, mas não fez gols. Com a chegada das partidas oficiais, Endrick ainda não foi aproveitado por Carlo Ancelotti.

Endrick durante apresentação no Real Madrid. (JAVIER SORIANO / AFP)