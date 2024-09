Carlo Ancelotti já conquistou três Champions pelo Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 20:51 • Madri (ESP)

Endrick, autor de um dos gols do Real Madrid na vitória sobre o Stuttgart por 3 a 1, na abertura da Champions, recebeu elogios do técnico Carlo Ancelotti após a partida. O técnico italiano deu 15 minutos ao brasileiro, que marcou um lindo tento em chute de fora da área no último lance da partida.

➡️ Endrick marca, e Real Madrid vence Stuttgart em estreia na Champions League

➡️ Brasileiros vão à loucura com gol de Endrick pelo Real Madrid na Champions: ‘Frio e cabuloso’

- Ele foi muito corajoso, pois era a bola final da partida. A melhor solução ali era aproveitar o "três contra um", mas ele fez o que fez muito bem. Ele é capaz de fazer coisas que ninguém pensa, porque eu não pensava que ele ia chutar dali. Isso é um dom, que ele mostra nos jogos e treinos - afirmou o comandante.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o ex-Palmeiras entrou no lugar de Bellingham. Em sua primeira ação ofensiva, deu um passe para Vini Jr sair de cara, mas o ponta parou no goleiro Nübel. Na segunda vez, Endrick optou por arriscar de longe e foi às redes logo em seu primeiro jogo na maior competição de clubes da Europa.

Recentemente, o atacante oficializou seu casamento com a modelo Gabriely Miranda; ao marcar o gol, o camisa 16 beijou a nova aliança. Ancelotti também foi questionado sobre o relacionamento, mas optou por se ater à parte futebolística.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A vida pessoal dele não é algo que toca a mim falar, mas creio que nestes últimos dois dias ele demonstrou ser uma pessoa muito valente em todos os sentidos - disse o treinador.

Endrick marcou gol em sua estreia na Champions e recebeu elogios de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Endrick estará disponível novamente para a equipe de Carlo Ancelotti no próximo compromisso. O Real Madrid volta a campo no sábado (21), às 16h (horário de Brasília), enfrentando o Espanyol no Santiago Bernabéu.