Com show de brasileiro, Al-Hilal goleia e segue na cola do Al-Nassr no Campeonato Saudita
Marcos Leonardo anotou dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Al-Ettifaq
O Al-Hilal aplicou uma goleada na tarde deste sábado pelo Campeonato Saudita sobre Al-Ettifaq. Um dos destaques foi o brasileiro Marcos Leonardo, que contribuiu para a importante vitória ao marcar dois gols. Alvo do São Paulo na última janela, o atacante abriu o placar e contou com a ajuda dos companheiros para conquistar os três pontos.
Além de Marcos Leonardo, Darwin Núñez também marcou duas vezes, sendo um gol em cada tempo. Já Ruben Neves deixou o dele no início do segundo tempo em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Al-Hilal diminuiu a diferença para o Al-Nassr, líder do Campeonato Saudita.
Atualmente, a equipe de Simone Inzaghi soma 11 pontos, sendo três vitórias e dois empates. Já o time de Jorge Jesus, que está vencendo o Al-Faeth por 1 a 0 pelo Campeonato Saudita, chega a 15 pontos após a 5ª rodada.
No fim de setembro, a estrela de Marcos Leonardo já havia brilhado. O brasileiro do Al-Hilal também foi o diferencial em campo e garantiu a vitória de virada diante do Al-Okhodood. Com o show em campo, ele foi eleito o melhor da partida.
Na última janela, Marcos Leonardo viveu momentos de indefinição no clube saudita. Após não ter sido inscrito pelo treinador na liga saudita, Marcos Leonardo cogitou deixar a equipe na janela de transferências, sendo negociado ao São Paulo. No entanto, os trâmites não avançaram.
Diferentemente de Renan Lodi, que forçou a saída do clube em meio à justiça, Marcos Leonardo optou por seguir na equipe mesmo não tendo sido inscrito no Campeonato Saudita e herdou a camisa 9 do time. No entanto, na última semana, o brasileiro foi inscrito devido à lesão de João Cancelo, que ficará afastado por, pelo menos, dois meses.
Veja os gols do Al-Hilal
Tabela do Campeonato Saudita
|1
|Al-Nassr
|5
|15
2
Al-Hilal
5
11
3
Al-Ittihad
5
10
4
Al-Qadisiya
4
10
5
Al-Kholood
5
9
6
Al-Ahli
5
9
7
NEOM SC
4
9
8
Al-Taawoun
4
9
9
Al-Fayha
5
8
10
Al-Ettifaq
5
7
11
Al-Khaleej
4
6
12
Al-Hazem
5
5
13
Al-Shabab
5
5
14
Al-Riyadh
4
3
15
Damac
4
1
16
Al-Fateh
5
1
17
Al-Okhdood
5
0
18
Al-Najma
5
0
