imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com show de brasileiro, Al-Hilal goleia e segue na cola do Al-Nassr no Campeonato Saudita

Marcos Leonardo anotou dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Al-Ettifaq

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
16:10
Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)
imagem cameraMarcos Leonardo não vai reforçar o São Paulo (Foto: Federico PARRA / AFP)
O Al-Hilal aplicou uma goleada na tarde deste sábado pelo Campeonato Saudita sobre Al-Ettifaq. Um dos destaques foi o brasileiro Marcos Leonardo, que contribuiu para a importante vitória ao marcar dois gols. Alvo do São Paulo na última janela, o atacante abriu o placar e contou com a ajuda dos companheiros para conquistar os três pontos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além de Marcos Leonardo, Darwin Núñez também marcou duas vezes, sendo um gol em cada tempo. Já Ruben Neves deixou o dele no início do segundo tempo em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Al-Hilal diminuiu a diferença para o Al-Nassr, líder do Campeonato Saudita.

Atualmente, a equipe de Simone Inzaghi soma 11 pontos, sendo três vitórias e dois empates. Já o time de Jorge Jesus, que está vencendo o Al-Faeth por 1 a 0 pelo Campeonato Saudita, chega a 15 pontos após a 5ª rodada.

No fim de setembro, a estrela de Marcos Leonardo já havia brilhado. O brasileiro do Al-Hilal também foi o diferencial em campo e garantiu a vitória de virada diante do Al-Okhodood. Com o show em campo, ele foi eleito o melhor da partida.

Marcos Leonardo foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do Al-Hilal (Foto: Reprodução/Al-Hilal)<br>
Na última janela, Marcos Leonardo viveu momentos de indefinição no clube saudita. Após não ter sido inscrito pelo treinador na liga saudita, Marcos Leonardo cogitou deixar a equipe na janela de transferências, sendo negociado ao São Paulo. No entanto, os trâmites não avançaram.

Diferentemente de Renan Lodi, que forçou a saída do clube em meio à justiça, Marcos Leonardo optou por seguir na equipe mesmo não tendo sido inscrito no Campeonato Saudita e herdou a camisa 9 do time. No entanto, na última semana, o brasileiro foi inscrito devido à lesão de João Cancelo, que ficará afastado por, pelo menos, dois meses.

Veja os gols do Al-Hilal

Tabela do Campeonato Saudita

1Al-Nassr515

2

Al-Hilal

5

11

3

Al-Ittihad

5

10

4

Al-Qadisiya

4

10

5

Al-Kholood

5

9

6

Al-Ahli

5

9

7

NEOM SC

4

9

8

Al-Taawoun

4

9

9

Al-Fayha

5

8

10

Al-Ettifaq

5

7

11

Al-Khaleej

4

6

12

Al-Hazem

5

5

13

Al-Shabab

5

5

14

Al-Riyadh

4

3

15

Damac

4

1

16

Al-Fateh

5

1

17

Al-Okhdood

5

0

18

Al-Najma

5

0

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

