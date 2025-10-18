O Al-Hilal aplicou uma goleada na tarde deste sábado pelo Campeonato Saudita sobre Al-Ettifaq. Um dos destaques foi o brasileiro Marcos Leonardo, que contribuiu para a importante vitória ao marcar dois gols. Alvo do São Paulo na última janela, o atacante abriu o placar e contou com a ajuda dos companheiros para conquistar os três pontos.

Além de Marcos Leonardo, Darwin Núñez também marcou duas vezes, sendo um gol em cada tempo. Já Ruben Neves deixou o dele no início do segundo tempo em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Al-Hilal diminuiu a diferença para o Al-Nassr, líder do Campeonato Saudita.

Atualmente, a equipe de Simone Inzaghi soma 11 pontos, sendo três vitórias e dois empates. Já o time de Jorge Jesus, que está vencendo o Al-Faeth por 1 a 0 pelo Campeonato Saudita, chega a 15 pontos após a 5ª rodada.

No fim de setembro, a estrela de Marcos Leonardo já havia brilhado. O brasileiro do Al-Hilal também foi o diferencial em campo e garantiu a vitória de virada diante do Al-Okhodood. Com o show em campo, ele foi eleito o melhor da partida.

Marcos Leonardo foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do Al-Hilal (Foto: Reprodução/Al-Hilal)<br>

Na última janela, Marcos Leonardo viveu momentos de indefinição no clube saudita. Após não ter sido inscrito pelo treinador na liga saudita, Marcos Leonardo cogitou deixar a equipe na janela de transferências, sendo negociado ao São Paulo. No entanto, os trâmites não avançaram.

Diferentemente de Renan Lodi, que forçou a saída do clube em meio à justiça, Marcos Leonardo optou por seguir na equipe mesmo não tendo sido inscrito no Campeonato Saudita e herdou a camisa 9 do time. No entanto, na última semana, o brasileiro foi inscrito devido à lesão de João Cancelo, que ficará afastado por, pelo menos, dois meses.

Veja os gols do Al-Hilal

Tabela do Campeonato Saudita

1 Al-Nassr 5 15 2 Al-Hilal 5 11 3 Al-Ittihad 5 10 4 Al-Qadisiya 4 10 5 Al-Kholood 5 9 6 Al-Ahli 5 9 7 NEOM SC 4 9 8 Al-Taawoun 4 9 9 Al-Fayha 5 8 10 Al-Ettifaq 5 7 11 Al-Khaleej 4 6 12 Al-Hazem 5 5 13 Al-Shabab 5 5 14 Al-Riyadh 4 3 15 Damac 4 1 16 Al-Fateh 5 1 17 Al-Okhdood 5 0 18 Al-Najma 5 0

