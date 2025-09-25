Antigo alvo do São Paulo, Marcos Leonardo dá show e garante vitória do Al-Hilal de virada
Brasileiro marcou dois dos três gols da equipe no Campeonato Saudita
O Al-Hilal sofreu um susto em casa ao sair atrás no placar, mas o atacante Marcos Leonardo brilhou no confronto diante do Al-Okhodood e garantiu a vitória de virada pelo Campeonato Saudita. Alvo do São Paulo na última janela de transferências, o brasileiro marcou duas vezes - o gol de empate e o 3° da equipe. Com a atuação, ele foi eleito o melhor jogador em campo.
O empate ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Marcos Leonardo aproveitou o rebote na pequena área e estufou as redes do adversário. Nos acréscimos, já embalado pela reação, Theo Hernández assinou a virada.
Com tranquilidade, a equipe de Simone Inzaghi dominou as ações sem riscos e ainda conseguiu ampliar o placar novamente com Marcos Leonardo. Antes, o brasileiro teve um segundo gol anulado pelo VAR por posição irregular.
O brasileiro viveu dias conturbados no Al-Hilal. Após não ter sido inscrito pelo treinador na liga saudita, Marcos Leonardo cogitou deixar a equipe na janela de transferências, sendo negociado ao São Paulo. No entanto, os trâmites não avançaram.
Diferentemente de Renan Lodi, que forçou a saída do clube em meio à justiça, Marcos Leonardo optou por seguir na equipe mesmo não tendo sido inscrito no Campeonato Saudita e herdou a camisa 9 do time. No entanto, na última semana, o brasileiro foi inscrito devido à lesão de João Cancelo, que ficará afastado por, pelo menos, dois meses.
Veja os gols de Marcos Leonardo
Próximo desafio do Al-Hilal
Com a vitória, o Al-Hilal ocupa a 4ª posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita com oito pontos, estando fora da zona de classificação da Champions da Ásia. O clube está a apenas um ponto de diferença dos três primeiros colocados. O próximo adversário do clube será o Nasaf, pela Champions, fora de casa. A partida acontece dia 29 de setembro, às 10h45 (de Brasília).
