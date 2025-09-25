menu hamburguer
Futebol Internacional

Antigo alvo do São Paulo, Marcos Leonardo dá show e garante vitória do Al-Hilal de virada

Brasileiro marcou dois dos três gols da equipe no Campeonato Saudita

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
18:43
al hilal marcos leonardo
imagem cameraMarcos Leonardo faz comemoração pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram @alhilal)
O Al-Hilal sofreu um susto em casa ao sair atrás no placar, mas o atacante Marcos Leonardo brilhou no confronto diante do Al-Okhodood e garantiu a vitória de virada pelo Campeonato Saudita. Alvo do São Paulo na última janela de transferências, o brasileiro marcou duas vezes - o gol de empate e o 3° da equipe. Com a atuação, ele foi eleito o melhor jogador em campo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Marcos Leonardo foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do Al-Hilal (Foto: Reprodução/Al-Hilal)
Marcos Leonardo foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do Al-Hilal (Foto: Reprodução/Al-Hilal)

O empate ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Marcos Leonardo aproveitou o rebote na pequena área e estufou as redes do adversário. Nos acréscimos, já embalado pela reação, Theo Hernández assinou a virada.

Com tranquilidade, a equipe de Simone Inzaghi dominou as ações sem riscos e ainda conseguiu ampliar o placar novamente com Marcos Leonardo. Antes, o brasileiro teve um segundo gol anulado pelo VAR por posição irregular.

O brasileiro viveu dias conturbados no Al-Hilal. Após não ter sido inscrito pelo treinador na liga saudita, Marcos Leonardo cogitou deixar a equipe na janela de transferências, sendo negociado ao São Paulo. No entanto, os trâmites não avançaram.

Diferentemente de Renan Lodi, que forçou a saída do clube em meio à justiça, Marcos Leonardo optou por seguir na equipe mesmo não tendo sido inscrito no Campeonato Saudita e herdou a camisa 9 do time. No entanto, na última semana, o brasileiro foi inscrito devido à lesão de João Cancelo, que ficará afastado por, pelo menos, dois meses.

Veja os gols de Marcos Leonardo

Próximo desafio do Al-Hilal

Com a vitória, o Al-Hilal ocupa a 4ª posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita com oito pontos, estando fora da zona de classificação da Champions da Ásia. O clube está a apenas um ponto de diferença dos três primeiros colocados. O próximo adversário do clube será o Nasaf, pela Champions, fora de casa. A partida acontece dia 29 de setembro, às 10h45 (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

