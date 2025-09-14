Brasileiro aciona Al-Hilal árabe na Justiça em busca de rescisão

O lateral-esquerdo Renan Lodi anunciou que acionou a Justiça para garantir seu direito de rescindir o contrato de forma unilateral com Al-Hilal. O brasileiro, de 27 anos, revelou que ficou surpreso com a notícia de que não poderia disputar a Liga Saudita, ficando restrito apenas a possíveis participações na Champions Asiática.

Em comunicado divulgado neste domingo (14), o jogador afirmou que iniciou a temporada 2025/26 motivado a conquistar títulos pelo clube saudita, sem se importar em brigar por posição entre os titulares. No entanto, a limitação imposta em relação a sua utilização mudou os planos.

— Após a pré-temporada na Alemanha, fui surpreendido com a notícia de que não poderia jogar pela Liga Saudita. Teria somente a chance de atuar em pouquíssimos jogos, pela Champions Asiática — declarou Lodi.

Renan Lodi em ação pelo Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Diante da indefinição, o atleta disse que refletiu sobre o futuro. Segundo Lodi, ainda possui grandes objetivos na carreira e entende que a falta de minutos em campo atrapalharia seus planos.

— Durante as últimas semanas, tentei reverter essa decisão junto ao clube, para estar à disposição em todos os jogos do Al-Hilal. Mas nunca tive uma resposta sobre como essa situação poderia ser resolvida amigavelmente — explicou.

Sem avanço nas tratativas, Lodi buscou apoio jurídico e foi orientado de que não poderia ser impedido de exercer sua profissão. A partir daí, optou por acionar os órgãos competentes para assegurar o direito de jogar.

— Tomei a decisão de buscar os meus direitos, como qualquer trabalhador que é impedido de exercer o seu trabalho. Espero ansiosamente que os órgãos responsáveis julguem o meu caso o mais rápido possível para que eu possa voltar a fazer o que eu amo sem nenhuma restrição — disse. O lateral também aproveitou para agradecer aos torcedores e profissionais do clube pelos quase dois anos em que defende a equipe.

— Vocês são o combustível que movem o Al-Hilal todos os dias. Agradeço também aos profissionais do clube que me auxiliaram em todo esse período, em especial os fisioterapeutas, massagistas e demais jogadores, com quem construí uma grande amizade — completou o lateral-esquerdo.

Renan Lodi foi contratado pelo Al-Hilal em 2024 com a permanência prevista de três anos e meio. Na temporada atual, o lateral não está nos planos do técnico Simone Inzaghi.

Mitrovic comemora gol do Al-Hilal com Renan Lodi (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda por que Marcos Leonardo e Renan Lodi não foram inscritos pelo Al-Hilal

O atacante Marcos Leonardo e o lateral Renan Lodi perderam espaço na equipe comandada por Simone Inzaghi após o Mundial de Clubes. Além disso, o limite de estrangeiros na Arábia Saudita também foi um dos fatores da ausência dos atletas entre os relacionados do Al-Hilal - a chegada de novos nomes ao elenco contribuiu para isso.

Os principais nomes contratados foram Theo Hernández, ex-Milan e Darwin Núñez, ex-Liverpool. O caso foi semelhante ao que aconteceu com Neymar, na época de Jorge Jesus no comando. O craque da Seleção Brasileira acertou a rescisão e firmou contrato com o Santos na janela do início do ano.

Números de Renan Lodi no Al-Hilal 📊

56 jogos (51 titular)

4 gols

10 assistências

20 grandes chances criadas

48 passes decisivos

22% acerto no cruzamento

1.5 passes longos certos por jogo

3.7 bolas recuperadas por jogo

1.7 desarmes por jogo

1.2 interceptações por jogo

4.4 duelos ganhos por jogo

1.2 faltas por jogo

Nota Sofascore 7.17

