imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Por que Marcos Leonardo não foi para o São Paulo? Veja os números do atleta no Al-Hilal

Aos 24 anos, jogador vive fase mais artilheira da carreira na Arábia Saudita

Marcos Leonardo em ação pelo Al-Hilal (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
imagem cameraMarcos Leonardo em ação pelo Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/09/2025
14:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma das principais novelas do mercado da bola brasileiro chegou ao fim na última terça-feira (2). Marcos Leonardo não será reforço do São Paulo. Apesar da vontade do jogador em atuar pelo Tricolor, a negociação esbarrou em barreiras financeiras consideradas intransponíveis para o clube. Com isso, o atacante permanece no Al-Hilal, onde se consolidou como um dos grandes destaques da equipe e do futebol saudita, com perspectivas de ascensão ainda maiores na carreira.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo atuou no clube entre 2020 e 2023. Ganhou notoriedade ao se tornar a principal referência ofensiva do time, especialmente nas duas últimas temporadas. O bom desempenho o levou ao Benfica, de Portugal, onde viveu sua primeira experiência internacional. No entanto, não conseguiu repetir os mesmos números e desempenho, sendo rapidamente negociado com o Al-Hilal.

BRASILEIRO A 2023, GOIAS X SANTOS
Marcos Leonardo durante sua passagem pelo Santos (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Na Arábia Saudita, o atacante encontrou o cenário ideal para impulsionar sua carreira: vive o auge físico em uma liga tecnicamente inferior ao futebol brasileiro e europeu, o que potencializa seu desempenho individual.

Números de Marcos Leonardo no Al-Hilal ⚽

  1. 🧮 43 jogos (38 como titular)
  2. 🎯 29 gols
  3. 🅰️ 4 assistências
  4. ⏱️ 1 participação em gol a cada 99 minutos
  5. 🔫 2.8 finalizações por jogo (1.1 no gol)
  6. 🦶 4.1 finalizações para marcar
  7. ✅ 51% de conversão em grandes chances
  8. 🧠 1.1 passes decisivos por jogo
  9. 🤼 39% de eficiência nos duelos
  10. 💪 2.4 duelos vencidos por jogo
  11. 🚫 1.2 faltas sofridas por jogo
  12. ⭐ Nota Sofascore: 7.14

Números de Marcos Leonardo na carreira 🔢

  1. 🧮 235 jogos (168 como titular)
  2. 🎯 91 gols
  3. 🅰️ 13 assistências
  4. ⏱️ 1 participação em gol a cada 144 minutos
  5. 🔫 2.2 finalizações por jogo (0.9 no gol)
  6. 🦶 5.6 finalizações para marcar
  7. ✅ 47% de conversão em grandes chances
  8. 🧠 0.7 passes decisivos por jogo
  9. 🤼 43% de eficiência nos duelos
  10. 💪 2.8 duelos vencidos por jogo
  11. 🚫 1.6 faltas sofridas por jogo
  12. ⭐ Nota Sofascore: 6.93

Apesar da boa fase, ele ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro. A possível ida de Marcos Leonardo ao São Paulo poderia beneficiar o atacante nesse sentido, aproximando-o do radar de Carlo Ancelotti — além do fator emocional, já que é torcedor tricolor desde a infância. No entanto, com o desempenho consistente no Al-Hilal, especialmente no Mundial de Clubes, o jovem pode vislumbrar um retorno ao futebol europeu em breve.

