Por que Marcos Leonardo não foi para o São Paulo? Veja os números do atleta no Al-Hilal
Aos 24 anos, jogador vive fase mais artilheira da carreira na Arábia Saudita
- Matéria
- Mais Notícias
Uma das principais novelas do mercado da bola brasileiro chegou ao fim na última terça-feira (2). Marcos Leonardo não será reforço do São Paulo. Apesar da vontade do jogador em atuar pelo Tricolor, a negociação esbarrou em barreiras financeiras consideradas intransponíveis para o clube. Com isso, o atacante permanece no Al-Hilal, onde se consolidou como um dos grandes destaques da equipe e do futebol saudita, com perspectivas de ascensão ainda maiores na carreira.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol elogia brasileiro no Real Madrid: ‘Melhor contratação de Xabi Alonso’
Futebol Internacional02/09/2025
- Futebol Internacional
‘Mudança necessária’, diz ídolo do Real Madrid sobre Carlo Ancelotti
Futebol Internacional02/09/2025
- Futebol Internacional
Europeus reagem à chegada de brasileiro na Premier League: ‘Suspeito’
Futebol Internacional02/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo atuou no clube entre 2020 e 2023. Ganhou notoriedade ao se tornar a principal referência ofensiva do time, especialmente nas duas últimas temporadas. O bom desempenho o levou ao Benfica, de Portugal, onde viveu sua primeira experiência internacional. No entanto, não conseguiu repetir os mesmos números e desempenho, sendo rapidamente negociado com o Al-Hilal.
Na Arábia Saudita, o atacante encontrou o cenário ideal para impulsionar sua carreira: vive o auge físico em uma liga tecnicamente inferior ao futebol brasileiro e europeu, o que potencializa seu desempenho individual.
Números de Marcos Leonardo no Al-Hilal ⚽
- 🧮 43 jogos (38 como titular)
- 🎯 29 gols
- 🅰️ 4 assistências
- ⏱️ 1 participação em gol a cada 99 minutos
- 🔫 2.8 finalizações por jogo (1.1 no gol)
- 🦶 4.1 finalizações para marcar
- ✅ 51% de conversão em grandes chances
- 🧠 1.1 passes decisivos por jogo
- 🤼 39% de eficiência nos duelos
- 💪 2.4 duelos vencidos por jogo
- 🚫 1.2 faltas sofridas por jogo
- ⭐ Nota Sofascore: 7.14
Números de Marcos Leonardo na carreira 🔢
- 🧮 235 jogos (168 como titular)
- 🎯 91 gols
- 🅰️ 13 assistências
- ⏱️ 1 participação em gol a cada 144 minutos
- 🔫 2.2 finalizações por jogo (0.9 no gol)
- 🦶 5.6 finalizações para marcar
- ✅ 47% de conversão em grandes chances
- 🧠 0.7 passes decisivos por jogo
- 🤼 43% de eficiência nos duelos
- 💪 2.8 duelos vencidos por jogo
- 🚫 1.6 faltas sofridas por jogo
- ⭐ Nota Sofascore: 6.93
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Apesar da boa fase, ele ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro. A possível ida de Marcos Leonardo ao São Paulo poderia beneficiar o atacante nesse sentido, aproximando-o do radar de Carlo Ancelotti — além do fator emocional, já que é torcedor tricolor desde a infância. No entanto, com o desempenho consistente no Al-Hilal, especialmente no Mundial de Clubes, o jovem pode vislumbrar um retorno ao futebol europeu em breve.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias