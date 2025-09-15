Alvo do São Paulo, Marcos Leonardo toma decisão sobre o futuro

Especulado no São Paulo, o atacante Marcos Leonardo herdou a camisa 9 e vai permanecer no Al-Hilal. Inclusive, a tendência é que o brasileiro seja titular na partida contra o Al-Duhail, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. A informação foi publicada primeiramente pelo Ge.

Diferente de Renan Lodi, que entrou na justiça pedindo uma rescisão unilateral, Marcos Leonardo vive a expectativa de ser regularizado no campeonato local. Caso consiga ser inscrito até o final do ano, o jogador pode fazer valer uma regra que beneficia os jovens.

A Saudi Pro League vai incluir no regulamento uma regra onde os atletas que chegam ao país antes dos 21 anos, seguem sendo considerados não estrangeiros. O atacante entra neste grupo por ter sido inscrito como sub-21 em sua primeira temporada pelo Al-Hilal, onde foi destaque com 29 gols e três assistências em 43 jogos.

Existe a expectativa de que o regulamento seja atualizado até o final do ano, permitindo que o brasileiro seja inscrito na competição, sem tirar vaga dos oito estrangeiros já inscritos no início do torneio. O Al-Hilal manifestou ao jogador que conta com seu futebol e justificou que a não inscrição na liga saudita está ligada ao item no que permitirá sua inclusão.

Vale lembrar que o clube saudita recusou um empréstimo ao São Paulo e propostas do futebol europeu, entre elas do CSKA de Moscou, da Rússia, na reta final da janela de transferências.

Comprado junto ao Benfica por 40 milhões de euros, Marcos Leonardo terminou a última temporada empatado na artilharia com Mitrovic, ambos com 29 gols. Com a chegada de Darwin Nuñez, o sérvio acertou sua transferência para o Al-Rayyan, time comandado pelo ex-treinador do Botafogo, Arthur Jorge.

Como terminou a novela entre Marcos Leonardo e São Paulo?

Texto por: Izabella Giannola

O Lance! apurou que o cenário perfeito para o São Paulo seria um empréstimo até o final do ano. Do lado do Al-Hilal, onde Marcos Leonardo tem contrato até 2029, valores altos estavam sendo pedidos. Após conversas, reuniões e muitas tentativas, as opções se esgotaram. O São Paulo não conseguiu chegar a um acordo com o clube árabe por não ter condições de arcar com os valores propostos pelo Al-Hilal.

O clube do Morumbi fez o que pode e entendia que o desejo de Marcos Leonardo de defender o time era grande. São-paulino desde criança, ele queria jogar a Libertadores e entendia que o São Paulo seria uma chance de voltar ao radar da Seleção Brasileira.

Marcos Leonardo é o novo camisa 9 do Al-Hilal (Foto: Federico Parra/AFP)

