Torcedores do Corinthians reagem a atitude de jogador do Al-Hilal: ‘Não adianta’
Jogador representou Portugal na última edição da Eurocopa
- Matéria
- Mais Notícias
João Cancelo, lateral-direito e astro da seleção portuguesa, foi flagrado novamente vestindo a camisa do Corinthians. Desta vez as imagens vieram da mão de Malcom, companheiro de Cancelo no Al-Hilal. O vídeo gravado no CT do clube saudita viralizou entre a fiel torcida que, apesar de admirar o jogador, reconhece que sua contratação estaria distante da realidade financeira do clube.
Argentinos se revoltam com ‘retorno’ de Plata, do Flamengo: ‘Sempre’
Fora de Campo
Europeus se espantam com reação de Raphinha à entrega da Bola de Ouro
Fora de Campo
Neymar protesta contra ranking da Bola de Ouro: ‘Sacanagem’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
João Cancelo veste camisa do Corinthians no CT do Al-Hilal
Carinho declarado
Em 2024, João Cancelo já havia sido visto em um shopping em Lisboa vestindo a camisa do Corinthians.
Após o empate do Al Hilal contra o Real Madrid na estreia das equipes no Mundial de Clubes, em junho de 2025, João Cancelo falou com a imprensa na zona mista e voltou a mencionar o carinho pelo Timão.
— Não tenho nada contra o River, mas eu gosto muito do Boca (Júniors). E, no Brasil, gosto muito do Corinthians - disse em entrevista.
Revelado pelo Timão, Malcom quer terminar onde tudo começou
Criado no Terrão, Malcom iniciou a sua trajetória na base do Corinthians, onde ficou dos 10 aos 16 anos. Profissionalmente, foram mais dois anos jogando pelo Timão. Depois disso, passou a rodar cedo pelo mundo. Desde que saiu do time alvinegro, em 2016, passou por Bordeaux, Barcelona, Zenit e Al-Hilal, seu atual clube, da Arábia Saudita.
- Eu penso em fazer minha carreira aqui (no Al-Hilal). Depois, quem sabe, poder encerrar no Corinthians, que é a vontade de toda a minha família - declarou Malcom.
- Matéria
- Mais Notícias