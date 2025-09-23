menu hamburguer
Torcedores do Corinthians reagem a atitude de jogador do Al-Hilal: ‘Não adianta’

Jogador representou Portugal na última edição da Eurocopa

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
11:40
João Cancelo com a Camisa do Corinthians
imagem cameraJoão Cancelo com a Camisa do Corinthians (Foto: Reprodução)
João Cancelo, lateral-direito e astro da seleção portuguesa, foi flagrado novamente vestindo a camisa do Corinthians. Desta vez as imagens vieram da mão de Malcom, companheiro de Cancelo no Al-Hilal. O vídeo gravado no CT do clube saudita viralizou entre a fiel torcida que, apesar de admirar o jogador, reconhece que sua contratação estaria distante da realidade financeira do clube.

João Cancelo veste camisa do Corinthians no CT do Al-Hilal

Torcedores do Corinthians reagem visita de jogador do Al-Hilal
No X, torcedores do Corinthians reagem vídeo de Cancelo com camisa do Corinthians

Carinho declarado

Em 2024, João Cancelo já havia sido visto em um shopping em Lisboa vestindo a camisa do Corinthians.

Após o empate do Al Hilal contra o Real Madrid na estreia das equipes no Mundial de Clubes, em junho de 2025, João Cancelo falou com a imprensa na zona mista e voltou a mencionar o carinho pelo Timão.

— Não tenho nada contra o River, mas eu gosto muito do Boca (Júniors). E, no Brasil, gosto muito do Corinthians - disse em entrevista.

Revelado pelo Timão, Malcom quer terminar onde tudo começou

Criado no Terrão, Malcom iniciou a sua trajetória na base do Corinthians, onde ficou dos 10 aos 16 anos. Profissionalmente, foram mais dois anos jogando pelo Timão. Depois disso, passou a rodar cedo pelo mundo. Desde que saiu do time alvinegro, em 2016, passou por Bordeaux, Barcelona, Zenit e Al-Hilal, seu atual clube, da Arábia Saudita.

- Eu penso em fazer minha carreira aqui (no Al-Hilal). Depois, quem sabe, poder encerrar no Corinthians, que é a vontade de toda a minha família - declarou Malcom.

