Com seis do futebol brasileiro, Venezuela anuncia convocação para as Eliminatórias

Equipe enfrenta a Argentina e a Colômbia buscando vaga inédita na Copa do Mundo

Fernando Batista - seleção da Venezuela
imagem cameraFernando Batista, técnico da Venezuela (Foto: Reprodução/Twitter)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
10:24
A Venezuela anunciou, na quarta-feira (28), a convocação para as duas últimas rodadas das Eliminatórias. O time comandado por Fernando Batista quer garantir uma vaga inédita na Copa do Mundo e precisa de bons resultados para fazer história na Data Fifa de setembro.

A lista de Fernando conta com seis jogadores que atuam no futebol brasileiro. Savarino (Botafogo), Ferraresi (São Paulo), Soteldo (Fluminense), Tomás Rincón (Santos), José Martínez (Corinthians) e Wilker Ángel (Juventude) foram lembrados pelo comandante e estarão defendendo a Vinotinto nos duelos decisivos.

A peça principal continua sendo o centroavante Salomón Rondón. Maior artilheiro da história da Venezuela, com 47 gols, o atacante de 35 anos deixou o Pachuca (MEX) após o Mundial de Clubes e se juntou ao Real Oviedo, da Espanha, mas se mantém na seleção como referência para a reta final do ciclo de Copa.

3️⃣2️⃣ Convocação da Venezuela - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

🧤 Goleiros: Rafael Romo, Wuilker Fariñez, Alain Baroja e Christopher Varela
🛡️ Defensores: Jon Aramburu, Alex González, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Christian Makoun, Carlos Vivas, Miguel Navarro e Ronald Hernández
🧠 Meio-campistas: Carlos Faya, José Martínez, Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Leonardo Flores, Daniel Pereira, Jorge Yriarte, Eduard Bello, David Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yefferson Soteldo, Gleiker Mendoza, Jhon Murillo e Matías Lacava
🎯 Atacantes: Salomón Rondón, Kevin Kelsy e Josef Martínez

Atualmente, a Vinotinto ocupa o sétimo lugar nas Eliminatórias, posição que dá vaga para a repescagem mundial, com 18 pontos. Para a vaga direta, o time de Fernando Batista precisa vencer os dois jogos e torcer para que a Colômbia (22) faça apenas um ponto. A Bolívia, com 17, ainda tem esperanças de qualificação.

A seleção venezuela encara dois confrontos complicados. Primeiro, no dia 4 de setembro, o time visita a Argentina, atual campeã mundial, no Monumental de Núñez, às 20h30 (de Brasília); cinco dias depois, no mesmo horário, o compromisso é em casa, no Monumental de Maturín, justamente diante da Colômbia.

Venezuela Peru
Salomón Rondón foi incluído na convocação da Venezuela para as Eliminatórias (Foto: Juan Barreto/AFP)

