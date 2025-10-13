Champions Feminina: confira jogos da rodada e classificação
Barcelona lidera torneio continental
A fase de grupos da Champions League Feminina 2025/26 segue nesta semana com a disputa da 2ª rodada, marcada por confrontos entre grandes potências do futebol europeu. O destaque fica para o duelo entre Roma e Barcelona, nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), além de Manchester United e Atlético de Madrid, na quinta (16).
A ESPN transmitirá mais de 20 jogos em sua programação ao vivo, enquanto todas as demais partidas estarão disponíveis no Disney+ Premium, garantindo cobertura completa do torneio europeu.
Jogos da 2ª rodada
Quarta-feira, 15 de outubro
- 13h45 – Vålerenga x Wolfsburg
- 13h45 – Olympique Lyonnais x St. Pölten
- 16h00 – Roma x Barcelona
- 16h00 – Oud-Heverlee Leuven x Twente
- 16h00 – Chelsea x Paris FC
Quinta-feira, 16 de outubro
- 13h45 – Atlético de Madrid x Manchester United
- 16h00 – Benfica x Arsenal
- 16h00 – Bayern de Munique x Juventus
- 16h00 – Paris x Real Madrid
Classificação da Champions Feminina
- Barcelona – 3 pts | 7 gols marcados
- Atlético de Madrid – 3 pts | saldo +6
- Real Madrid – 3 pts | saldo +4
- Wolfsburg – 3 pts | saldo +4
- Lyon – 3 pts | saldo +1
- Juventus – 3 pts | saldo +1
- Manchester United – 3 pts | saldo +1
- Oud-Heverlee Leuven – 1 pt
- Paris FC – 1 pt
- Chelsea – 1 pt
- Twente – 1 pt
- Benfica – 0 pt
- Arsenal – 0 pt
- Vålerenga – 0 pt
- Roma – 0 pt
- Paris – 0 pt
- Bayern de Munique – 0 pt
- St. Pölten – 0 pt
