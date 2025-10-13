menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Champions Feminina: confira jogos da rodada e classificação

Barcelona lidera torneio continental

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
21:38
Pajor comemorando o gol marcado contra o Bayern de Munique na Champions League Feminina (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraPajor comemorando o gol marcado contra o Bayern de Munique na Champions League Feminina (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A fase de grupos da Champions League Feminina 2025/26 segue nesta semana com a disputa da 2ª rodada, marcada por confrontos entre grandes potências do futebol europeu. O destaque fica para o duelo entre Roma e Barcelona, nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), além de Manchester United e Atlético de Madrid, na quinta (16).

continua após a publicidade

Relacionadas

A ESPN transmitirá mais de 20 jogos em sua programação ao vivo, enquanto todas as demais partidas estarão disponíveis no Disney+ Premium, garantindo cobertura completa do torneio europeu.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogos da 2ª rodada

Quarta-feira, 15 de outubro

  1. 13h45 – Vålerenga x Wolfsburg
  2. 13h45 – Olympique Lyonnais x St. Pölten
  3. 16h00 – Roma x Barcelona
  4. 16h00 – Oud-Heverlee Leuven x Twente
  5. 16h00 – Chelsea x Paris FC

Quinta-feira, 16 de outubro

  • 13h45 – Atlético de Madrid x Manchester United
  • 16h00 – Benfica x Arsenal
  • 16h00 – Bayern de Munique x Juventus
  • 16h00 – Paris x Real Madrid

➡️ Lateral do PSG fala sobre primeira convocação à Seleção Brasileira: ‘Ficha não caiu’

Classificação da Champions Feminina

  1. Barcelona – 3 pts | 7 gols marcados
  2. Atlético de Madrid – 3 pts | saldo +6
  3. Real Madrid – 3 pts | saldo +4
  4. Wolfsburg – 3 pts | saldo +4
  5. Lyon – 3 pts | saldo +1
  6. Juventus – 3 pts | saldo +1
  7. Manchester United – 3 pts | saldo +1
  8. Oud-Heverlee Leuven – 1 pt
  9. Paris FC – 1 pt
  10. Chelsea – 1 pt
  11. Twente – 1 pt
  12. Benfica – 0 pt
  13. Arsenal – 0 pt
  14. Vålerenga – 0 pt
  15. Roma – 0 pt
  16. Paris – 0 pt
  17. Bayern de Munique – 0 pt
  18. St. Pölten – 0 pt
Jogadoras do Bayern de Munique e Barcelona em disputa pela Champions League Feminina (Foto: Reprodução/X)
Jogadoras do Bayern de Munique e Barcelona em disputa pela Champions League Feminina (Foto: Reprodução/X)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias