Jogador do Botafogo vira destaque em jornal internacional: ‘Susto no Brasil’

Chris Ramos, novo camisa 9 do Botafogo, foi levado ao hospital de ambulância durante o duelo contra o Vasco após colidir com o goleiro Léo Jardim. O incidente, que durante partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, virou destaque no jornal espanhol "As". Confira;

" Chris Ramos dá susto no Brasil. O futebol ficou em segundo plano quando o atacante espanhol Chris Ramos foi retirado com uma concussão e posteriormente levado ao hospital para avaliação.

O lance que fez soar o alarme aconteceu aos 57 minutos, quando o ex- jogador do Cádiz recebeu uma forte pancada na cabeça do goleiro Léo Jardin em uma colisão por uma bola dividida. Após o impacto, Ramos ficou caído no chão com as mãos cobrindo o rosto e foi retirado em uma maca. "

Chris Ramos, jogador do Botafogo, em destaque no jornal As (Foto: Reprodução)

Botafogo perde Chris Ramos após choque de cabeça

A colisão ocorreu aos 12 minutos do segundo tempo, quando o centroavante espanhol disputou bola pelo alto com o goleiro vascaíno. Após o impacto, Ramos permaneceu caído no gramado e precisou ser retirado de maca. O jogador foi substituído por Savarino na sequência do jogo.

O Botafogo seguiu o protocolo de concussão, procedimento padrão adotado em casos de impactos na região da cabeça. Esta medida de segurança determina o afastamento obrigatório do atleta por cinco dias, o que impedirá sua participação no próximo compromisso do clube, contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do atacante após a realização dos exames no hospital.

O início do camisa 9

O confronto em São Januário foi o segundo jogo do atacante espanhol em menos de uma semana desde sua chegada ao clube alvinegro.

Chris Ramos, contratado pelo Botafogo na atual janela de transferências, havia sido destaque no último domingo, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.