Titular do Barcelona se lesiona e fica fora de clássico contra o Real

O Barcelona terá um desfalque importante para as próximas semanas e, principalmente, para o clássico contra o Real Madrid, no próximo dia 26. Dani Olmo teve lesão muscular constatada na panturrilha esquerda e, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo", deverá ficar fora de ação por até três semanas. O comunicado foi realizado nesta segunda-feira (13) após exames médicos na Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Dani Olmo começou a sentir o problema na panturrilha esquerda durante o treino da seleção espanhola na última quinta-feira (9), e as dores piororaram no dia seguinte. Os exames iniciais da Federação Espanhola já apontavam para uma lesão muscular, e o meia retornou para Barcelona para consultar os serviços médicos do clube e passar por exames mais detalhados. Assim, constatou-se que ele tem uma "lesão muscular no músculo sóleo da perna esquerda, sem envolvimento do tecido conjuntivo".

Dessa forma, Olmo perderá os jogos contra Girona, Olympiacos e Real Madrid. Na melhor das hipóteses, seu retorno poderá ser contra o Elche, no dia 2 de novembro, pouco antes de mais uma roda da Champions League, contra o Club Brugge. No mínimo, Hansi Flick espera que Fermín López esteja de volta para o próximo sábado (18) contra o Girona.

Dani Olmo deverá perder clássico entre Barcelona e Real Madrid (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)<br>

Departamento médico do Barcelona está cheio

Além de Dani Olmo, o Barcelona convive com outras seis baixas importantes. Lamine Yamal é a principal delas, com uma lesão na virilha que forçou o corte da convocação da Espanha para a Data Fifa. Os goleiros Joan García e Ter Stegen, e o meia Gavi também estão sob cuidados médicos e com previsões de retorno mais distantes. Raphinha e Fermín López devem ser os primeiros recuperado, já que começam transição para o treinamento com o resto do elenco.

