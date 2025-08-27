Convocado de Ancelotti perde pênalti e vira alvo de críticas: ‘Tremeu’
Jogador foi algoz de eliminação do Manchester United
O Manchester United caiu na Copa da Liga Inglesa na segunda rodada do torneio. O revés da equipe do técnico Ruben Amorim aconteceu, nesta quarta-feira (27), diante do Grimsby Town, da quarta divisão do futebol inglês. Na ocasião, o atacante Matheus Cunha, convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileiro, foi algoz na eliminação.
Durante os 90 minutos, as equipes protagonizaram um empate por 2 a 2, no Blundell Park. Nas penalidades, o brasileiro foi responsável por realizar a cobrança do pênalti que poderia dar a classificação para o United, mas parou no goleiro Christy Pym. Posteriormente, Mbeumo perdeu, e assim, os Red Devils caíram precocemente do torneio inglês.
O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais. De um lado, torcedores brasileiros se mostraram surpresos com a cobrança do atacante e comentaram sobre a decisão de Carlo Ancelotti em convocá-lo. Do outro, torcedores do United lamentaram a eliminação e criticaram o jogador. Veja a reação abaixo:
Como foi a eliminação do Manchester United?
Nos primeiros minutos de partida, o Grimsby Town começou com as principais ações ofensivas, apostando nos cruzamentos. Do outro lado, o Manchester United tinha dificuldades de criar as oportunidades e problemas para avançar do meio de campo.
Aos 21 minutos, após roubada de bola no meio, Darragh Burns cruzou, e Charles Vernam dominou e bateu forte para superar Onana e abrir o placar para a equipe da quarta divisão. Na sequência, o Grimsby seguiu em cima e, aos 30, chegou ao segundo gol.
Em escanteio curto, Vernam cruzou e o Onana saiu mal do gol e não conseguiu afastar a bola, no bate-rebate, o zagueiro Tyrell Warren aproveitou a falha e ampliou a vantagem para 2 a 0. No fim da primeira etapa, os Diabos Vermelhos até criaram mais oportunidades, sendo a melhor com Sesko, que exigiu uma boa defesa do goleiro Christy Pym.
Segundo tempo
Atrás no placar, o Manchester United colocou mais três titulares em campo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matthijs de Ligt. Com o trio, os Diabos Vermelhos melhoraram na partida e exigiram mais da defesa do time da casa. Recuados, o Grimsby apostou nos contra-ataques e até chegou no terceiro gol, mas foi anulado por impedimento.
Aos 34 minutos, o United conseguiu diminuir o placar em 2 a 1 com Mbeumo. O francês arrancou pelo meio e bateu de fora da área, sem chances para Pym. A pressão do Manchester seguiu e perto da marca dos 90 minutos, em escanteio cobrado por Mason Mount, Harry Maguire apareceu livre na segunda trave para cabecear e empatar o confronto.
Pênaltis
Em longa disputa, o Manchester United teve a chance da classificação, após Onana defender o pênalti de Oduor, porém, Matheus Cunha teve a cobrança defendida por Pym. Na sequência, todos os cobradores converteram as penalidades, inclusive os goleiros. Na volta, Mbeumo acertou o travessão e sacramentou a classificação do Grimsby.
