Fifa anuncia plano de reconstrução do futebol em Gaza e Palestina após cessar-fogo

Presidente da Fifa, Gianni Infantino anunciou nesta segunda-feira (13) um plano de reconstrução das estruturas do futebol em Gaza e na Palestina. O projeto, que será realizado em parceria com a Associação de Futebol da Palestina, inclui a reconstrução de estádios, a criação de campos e o fornecimento de material esportivo, técnicos e instrutores.

O anúncio foi feito durante a Cúpula pela Paz, em Sharm el-Sheikh, no Egito, evento que marcou o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Infantino afirmou que a iniciativa tem como objetivo "levar o futebol de volta para cada canto do país" e que a Fifa lançará um fundo específico para financiar a recuperação da infraestrutura esportiva na região.

Segundo o chefe da entidade, a Fifa já contribuiu com a instalação de minicampos por meio do programa FIFA Arena e espera o engajamento de outros parceiros internacionais.

— O futebol traz esperança para as crianças. Isso é muito, muito importante— disse Infantino.

O dirigente também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo convite para participar da cúpula. Ele destacou, ainda, que a entidade está disposta a colaborar com os esforços internacionais pela paz.

— A Fifa está aqui para ajudar, auxiliar e se colocar à disposição para tudo o que pudermos fazer para garantir que este processo de paz seja concretizado e chegue ao melhor desfecho possível — declarou.

Presidentes dos Estados Unidos e da Fifa, Donald Trump e Gianni Infantino posam para foto durante Cúpula pela Paz, que terminou no cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza e na Palestina (Foto: Yoan VALAT / POOL / AFP)

Confira a declaração do presidente da Fifa na íntegra

"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro.

O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Em Gaza e na Palestina, ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol. Ajudaremos a trazer o futebol de volta – juntamente com a Associação de Futebol da Palestina – para cada canto do país.

Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina.

A FIFA contribuiu com minicampos, por meio do programa FIFA Arena, e queremos que o mundo todo contribua, porque o futebol traz esperança para as crianças – isso é muito, muito importante.

Agradeço ao Presidente dos EUA por me convidar para esta Cúpula pela Paz e deixei claro a todos os líderes mundiais que a FIFA está aqui para ajudar, auxiliar e se colocar à disposição para tudo o que pudermos fazer para garantir que este processo de paz seja concretizado e chegue ao melhor desfecho possível."