Vini Jr e Raphinha entram em 2025/26 com o título de La Liga na mira de Real Madrid e Barcelona, seus respectivos clubes. E para alcançarem o objetivo coletivo, precisarão se destacar individualmente e ajudar suas equipes nos enfrentamentos.

A briga entre os dois jogadores da Seleção Brasileira pelo topo do futebol espanhol foi prevista por Luís Figo. Vencedor da Bola de Ouro em 2000, o ex-jogador, que vestiu as camisas dos dois gigantes ibéricos em sua carreira, citou a dupla como possíveis candidatos ao prêmio de melhor do campeonato na jornada que se iniciou em meados de agosto.

- Nomes como Raphinha e Vinícius, e também Kylian Mbappé e Julián Alvarez. Todos esses jogadores têm qualidade suficiente para brilhar - declarou o ex-atleta.

E falando em Bola de Ouro, os dois foram listados pela revista France Football para concorrer à premiação. Porém, pela temporada sem títulos de expressão, Vinícius corre por fora; já Raphinha é um dos principais candidatos, tendo feito 34 gols e dado 22 assistências em trajetória que terminou com os títulos de Supercopa do Rei, Copa do Rei e La Liga, tendo em todos o próprio Real como vice-campeão.

🔰 Vini Jr e Raphinha começam temporada de forma positiva

Já em 2025/26, a previsão de Figo, até o momento, está em um bom caminho. No final de semana, Vinícius protagonizou a vitória do Madrid sobre o Real Oviedo por 3 a 0, ao sair do banco de reservas para dar passe para o gol de Mbappé e deixar o seu primeiro em duas rodadas na competição. Já Raphinha havia balançado as redes na estreia frente ao Mallorca e também deu passe para Ferrán Torres no suado triunfo sobre o Levante.

Os dois times têm 100% de aproveitamento até o momento e indicam nova briga pela conquista nacional. O tira-teima direto, porém, ainda demandará certo tempo para acontecer: o calendário de La Liga prevê o primeiro Clásico para o dia 26 de outubro, no Santiago Bernabéu; a volta, possivelmente após o fim da reforma do Camp Nou, deve acontecer apenas no dia 10 de maio de 2026.

