Balotelli faz críticas aos jogadores da Itália: “Não há mais vontade”

Desde 2006, a seleção tem pouco sucesso, apesar do título da Eurocopa em 2021.

A Itália não se classifica para as últimas duas Copas do Mundo e enfrenta uma crise no futebol.

Mario Balotelli critica a atual geração da seleção italiana por falta de orgulho em representar o país.

Fora das últimas duas Copas do Mundo, a Itália vive uma crise em relação ao futebol da seleção e vários argumentos tem sido levantados para a fase atual. Dessa vez, Mario Balotelli, ex-Manchester City, Milan e Inter, foi quem se pronunciou e acusou a geração atual de não ter orgulho em defender a seleção.

"Para mim, a seleção é um grande tema de debate. Isto não é para atacar ninguém, mas muitas vezes vejo jogadores sem vontade de defender a camisa da nação, não gosto disso. Quando eu ia para a seleção me sentia orgulhoso por representar Itália e isso é o que, no meu entender, está faltando", afirmou o atacante.

Para além das ausências nas últimas duas Copas, a seleção italiana enfrenta um período de pouco sucesso desde 2006, última edição em que a Itália passou da fase de grupos no torneio. Os tetracampeões mundiais tiveram um lapso com o título da Eurocopa em 2021, mas o desempenho não prosseguiu. Neste momento, os italianos estão em segundo lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa, seis pontos atrás da Noruega, classificando-se apenas para a repescagem por enquanto.

Seleção da Itália está fora da Copa do Mundo há duas edições (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Artilheiro da Euro de 2012, Balotelli está sem clube

Mario Balotelli disputou 36 partidas pela seleção italiana, marcou 14 gols e foi artilheiro da Eurocopa de 2012. Além disso, o atacante disputou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Aos 35 anos, Balotelli está sem clube desde que deixou o Genoa, em junho deste ano. Inclusive, o jogador falou sobre seu futuro:

"Tenho algumas ofertas no momento, preciso decidir se assino ou não. Treino algumas vezes por semana e estou em ótima forma física. Recebi ofertas do exterior, mas esperava encontrar um time na Itália, então vou ver se consigo esperar pela janela de transferências em janeiro", contou Balotelli.

