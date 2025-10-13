Ex-São Paulo, Dudinha começa a deslanchar no San Diego Wave
Atacante foi convocada por Arthur Elias para amistosos da Seleção feminina
A atacante Dudinha, do San Diego Wave e da Seleção Brasileira, vive um momento de afirmação nos Estados Unidos. E está na convocação da Seleção feminina para amistosos de outubro.
Desde sua chegada à equipe californiana, em julho, após ser negociada pelo São Paulo, a jogadora de 20 anos vem se mostrando cada vez mais à vontade no novo ambiente e adaptada ao ritmo da NWSL, uma das ligas mais competitivas do futebol feminino mundial.
Números de Dudinha no San Diego Wave
Conhecida pela força física, boa finalização e refino técnico, Dudinha começa a traduzir suas qualidades em números consistentes. Em 8 jogos, sendo 5 como titular, a atacante soma dois gols e apresenta média de 235 minutos para participar diretamente de um gol. Seu desempenho ofensivo é reforçado por 4 passes decisivos e 8 finalizações, metade delas no alvo.
O gol mais recente, marcado no último sábado (11) na vitória por 3 a 2 sobre o Utah Royals, exemplifica o estilo característico da jogadora: aos 84 minutos, recebeu na área, dominou com calma e finalizou com força.
Além da contribuição ofensiva, Dudinha tem se destacado pela intensidade e presença física. Mantém 56% de acerto nos passes longos, média de 1,4 dribles certos por partida e 52% de aproveitamento nos duelos, além de 10 faltas sofridas, números que demonstram sua capacidade de reter a bola e gerar desequilíbrio no terço final do campo. Os números são da plataforma Sofascore.
