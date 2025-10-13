Real x Barça? Marcelo e Lewandowski chegam a Kings League; confira

Durante o evento de kickoff da Kings League, realizado no último sábado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a organização anunciou oficialmente os papéis que serão desempenhados pelas estrelas do futebol mundial recentemente integradas à competição. O ídolo do Barcelona Robert Lewandowski e Marcelo, ídolo do Real Madrid e do Fluminense, assumirão funções distintas que refletem a contínua expansão e diversificação estratégica da competição idealizada por Gerard Piqué.

A Robert Lewandowski, centroavante do Barcelona, foi confiada a responsabilidade de liderar a seleção da Polônia na Kings World Cup Nations. Na condição de proprietário e representante, ele será o principal encarregado pela formação e comando da equipe que representará a nação europeia no torneio mundial entre países.

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona em La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Por sua vez, o lateral brasileiro Marcelo terá uma dupla função. Além de ser nomeado presidente de uma nova equipe na Kings League Espanha, o ídolo do Real Madrid e do Fluminense também foi confirmado como atleta do seu próprio time.

Ídolo do Real Madrid, Marcelo anunciou sua aposentadoria do futebol neste ano (Foto: Divulgação / Real Madrid)

XSports anuncia transmissão da competição na TV aberta

No último domingo (12), o canal Xsports anunciou que fará a transmissão dos jogos da Kings League. Está será a primeira vez que o torneio terá exibição na TV aberta.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.