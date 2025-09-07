Memphis Depay consolidou-se como um dos personagens mais emblemáticos do futebol contemporâneo. Aos 30 anos, surpreendeu o mundo da bola ao optar pelo Corinthians e estabelecer uma forte ligação com a Fiel. Sua origem europeia — filho de pai ganês e mãe neerlandesa — quase se dilui diante da profunda identificação com o futebol brasileiro. Agora, aos 31, vestindo a mítica camisa laranja de sua seleção, amado ou não pela torcida local, ele tem a chance de quebrar dois recordes em uma única partida neste domingo (7).

Laranja Mecânica 🟠

É evidente que Memphis não figura entre os maiores nomes da história do futebol neerlandês quando se considera o peso histórico de seus ídolos. Embora o país nunca tenha conquistado uma Copa do Mundo, a seleção dos Países Baixos revolucionou o esporte na década de 1970. O lendário Carrossel Holandês de 1974 encantou o mundo e merecia o título, mas a taça acabou nas mãos da Alemanha. Em 1978, novamente a conquista escapou por pouco. Apenas em 1988, após uma década de espera, a seleção Laranja enfim ergueu um grande troféu — a Eurocopa — com uma geração igualmente talentosa.

Nos anos seguintes, outros grandes times vestiram o manto, como o de 1998, que teve sua trajetória interrompida por detalhes para a Seleção Brasileira. Em 2010, mais uma vez chegou à final da Copa do Mundo, ficando com o vice-campeonato. Ainda que o título máximo nunca tenha sido alcançado, é inegável que a Holanda possui uma das trajetórias mais ricas do globo, marcada por jogadores taticamente refinados e tecnicamente excepcionais.

Lenda ou anti-herói? 🤔

Nesse cenário, Memphis representa um caso singular na história dos neerlandeses. Apesar de não ter integrado os elencos mais lendários do país, construiu um legado expressivo. São 50 gols em 103 partidas oficiais, marca que o coloca, ao lado de Robin van Persie, como o maior artilheiro da história da seleção.

Com apenas um gol, Depay pode superar nomes que marcaram gerações distintas, como Abe Lenstra, Faas Wilkes, Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar e o próprio Van Persie. Além disso, já divide o recorde de maior número de assistências, com 33 passes decisivos — marca anteriormente exclusiva de Wesley Sneijder. O feito se torna ainda mais expressivo ao considerar que ele nunca protagonizou uma campanha internacional de grande impacto, nem atuou em grandes safras do país.

Sua trajetória com a seleção começou de forma promissora, integrando o elenco que alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2014. Mais recentemente, esteve nas campanhas que levaram a equipe às quartas de final da Copa de 2022 e à semifinal da Eurocopa de 2024. No entanto, também viveu os períodos mais frustrantes do futebol neerlandês neste século, marcados pelas ausências na Euro de 2016 e na Copa do Mundo de 2018. Seu melhor momento individual ocorreu em 2021, quando alcançou números impressionantes: 17 gols em 16 partidas pela seleção.

Próximo e último (?) capítulo ⚽

Em determinado momento, Depay foi apontado como a principal liderança de uma nova geração do futebol neerlandês. No entanto, não conseguiu corresponder plenamente a essa expectativa — seja pelas oscilações em seu desempenho por clubes, seja pelos períodos de instabilidade vividos pela própria seleção. Ainda assim, é inegável sua contribuição direta em gols pela equipe nacional, deixando sua marca na memória recente dos torcedores.

Agora, terá mais uma oportunidade para consolidar, de forma definitiva e numérica, o impacto de sua trajetória. Neste domingo, às 13h (de Brasília), a Holanda enfrenta a Lituânia no Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 — mais um passo rumo ao principal objetivo de qualquer nação no esporte mais popular do mundo.

