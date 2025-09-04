Jogando sob seus domínios, a Holanda não empatou em 1 a 1 com a Polônia , pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com assistência de Memphis Depay , ainda na primeira etapa, Denzel Dumfries abriu o lacar para a Laranja Mecânica, e Matty Cash empatou para os visitantes.

continua após a publicidade

➡️Galvão Bueno revela por que recusou CazéTV e conta de ‘desaforo’ da Globo

No entanto, a atuação do camisa 10 do Corinthians não agradou aos torcedores holandeses que acompanharam o duelo. Há um gol de se tornar o maior artilheiro da história da Holanda, Memphis Depay vem sendo figura carimbada nas convocações de Ronald Koeman.

Para um dos torcedores, o meio campo da Holanda é um dos mais talentosos do mundo, mas o técnico holândes pode destruí-lo por conta do recorde de gols de Memphis Depay. Confira as reações abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: A seleção holandesa de futebol é uma das mais talentosas do mundo atualmente, mas Ronald Koeman está determinado a destruí-los apenas por causa de um recorde que ele quer que Memphis Depay quebre.

Tradução: Weghorst e Malen entram no lugar de Memphis e Xavi, que foram bastante decepcionantes esta noite.

Tradução: Estou tão cansado de Memphis Depay, é inacreditável

Tradução: Memphis Depay off, hoje não foi a noite

Ótima atuação hoje, faça o seu trabalho contra a Lituânia!

Tradução: O meio-campo holandês está arrasando. Aí você tem Memphis Depay na frente

Mesmo com o empate, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G, com sete pontos somados, ao lado da Finlândia. Com o mesmo número de pontos, a Polônia fica atrás na disputa pelos critérios de desempate. As equipes voltam a campo no próximo domingo (7), pela última rodada das Eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Às 13h (de Brasília), a bola rola para Holanda e Lituânia. Mais tarde, às 15h45, Polônia e Finlândia definem uma vaga para a próxima edição da Copa do Mundo.

Com Memphis em campo, saiba como foi Holanda x Polônia

📝 Texto: Pedro Ernesto

A Holanda abriu o placar aos 27'. Em escanteio cobrado do lado esquerdo do campo de ataque, o jogador do Corinthians lançou a bola com uma curva acentuada. Os encontros encontraram Denzel Dumfries em pequena área, que, aproveitando sua estatura, cabeceou com precisão para o canto direito da meta. O goleiro, adiantado no lance, apenas acompanhou a trajetória da bola até o fundo da rede.

No primeiro jogo sob comando de Jan Urban, a Polônia igualou o marcador com uma jogada iniciada pelo lado esquerdo do campo. A equipe trocou passes até a bola sobrar para Matty Cash, que recebeu fora da área, pelo lado direito, em lance que parecia pouco promissor. No entanto, o lateral-direito executou um potente chute que acertou a primeira trave e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Verbruggen.