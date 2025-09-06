Além de Dembélé, PSG pode perder peça-chave para a Champions League; veja

Responsável pela melhor campanha da história do PSG, o técnico Luis Enrique sofreu um acidente na última sexta-feira (5) ao cair de bicicleta durante um passeio. O espanhol de 54 anos foi levado ao hospital e submetido a uma cirurgia após fraturar a clavícula. A situação acendeu o sinal de alerta nos bastidores do clube, que agora lida com a possibilidade de ausência do treinador em uma fase crucial da temporada.

O próximo compromisso do PSG desperta grande expectativa para este início da jornada 2025/26. Em setembro, a equipe começou bem na Ligue 1, mas enfrentará desafios importantes nas próximas semanas. No dia 17, estreia na Champions League, contra a Atalanta, da Itália. Pouco depois, encara o arquirrival Olympique de Marselha no primeiro Le Classique do ano.

No início de outubro, o clube parisiense visita o Barcelona, ex-time de Luis Enrique, em um confronto carregado de simbolismo. A possível ausência do técnico em partidas dessa relevância pode levar a diretoria a adotar soluções emergenciais para o comando à beira do campo.

Segundo comunicado oficial do PSG, ainda não há previsão para o retorno de Enrique ao banco de reservas. O acidente ocorre em um momento delicado da temporada, o que amplia a preocupação com o andamento do trabalho técnico. O clube manifestou apoio ao treinador por meio de nota e informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o quadro clínico evolua.

Mais desfalques? 🗼

Além do comandante, o PSG perdeu outra peça importante para os próximos compromissos. Ousmane Dembélé sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e deverá ficar fora dos gramados por cerca de seis semanas. O jogador substituiu Désiré Doué, também lesionado, mas deixou o campo ainda no segundo tempo após sentir dores. Ambos foram desconvocados da seleção francesa para a sequência da Data Fifa de setembro. O camisa 14, inclusive, também se queixou de dores após sofrer uma pancada na panturrilha direita e foi encaminhado para exames e início do tratamento.

